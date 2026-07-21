Colón busca negociar a Facundo Castet y así sumar un cuarto refuerzo

La dirigencia sabalera trabaja en la posibilidad de ceder a préstamo al lateral izquierdo y se habla de un club griego

Si hay un puesto en el que a Colón le sobran alternativas es el del lateral izquierdo. Al punto tal, que el DT Ezequiel Medrán cuenta con tres laterales izquierdos y al que se le puede sumar un cuarto.

Y es que en este mercado de pases se incorporó Gabriel Risso Patrón, pero ya estaban en el plantel Leandro Allende y Facundo Castet. Mientras que Conrado Ibarra, si bien el DT lo piensa como carrilero, también puede jugar como lateral.

Por ese motivo, la dirigencia rojinegra busca desprenderse de un lateral y el nombre apuntado es el de Facundo Castet, quien en el último partido, ni siquiera fue al banco.

Claramente es la tercera o cuarta opción para el entrenador en ese puesto y por ello, se intenta que Castet siga su carrera en otro club.

LEER MÁS: La firma KDY pica en punta para seguir vistiendo a Colón

No solo Colón se desprendería de un jugador que no es tenido en cuenta, sino que también, cediendo a Castet al exterior, automáticamente, el club podría sumar un cuarto refuerzo.

De allí la necesidad de llevar adelante esta negociación. Por lo que trascendió en las últimas horas, el club interesado en el lateral sería del fútbol griego.

Lo cierto es que en los próximos días, Castet va a ser padre y por ese motivo, no tiene intenciones de mudarse de Santa Fe y su idea es continuar hasta diciembre. Habrá que ver si una oferta importante lo hace cambiar de parecer.