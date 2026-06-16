Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón: La traba que podría dificultar la salida de Facundo Castro

Quilmes es el equipo que está más interesado en sumar a Facundo Castro. Sin embargo, su salida de Colón no sería tan sencilla de concretar

Ovación

Por Ovación

16 de junio 2026 · 11:41hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Facundo Castro recibió una oferta de Quilmes

UNO Santa Fe | José Busiemi

Facundo Castro recibió una oferta de Quilmes, pero está muy lejos de lo que percibe en Colón.

La realidad indica que el DT de Colón Ezequiel Medrán no tiene ni tendrá en cuenta a Facundo Castro. Por eso el delantero viene entrenando apartado del plantel.

La traba que podría impedir la salida de Facundo Castro

Es por ello, que la dirigencia de Colón intenta rescindir el contrato con el futbolista y Quilmes se mostró muy interesado en sumarlo en este mercado de pases.

Sin embargo, existiría una traba que dificulta su salida. La misma tiene que ver con el aspecto económico y eso pone en duda el futuro de Castro.

Según la información que brindó Radio Gol96.7, el jugador recibió una propuesta económica de Quilmes, pero está muy lejos de lo que Castro pretende cobrar.

LEER MÁS: En Colón surgen nuevas opciones para reforzar el ataque

Se menciona que el Cervecero le acercó una propuesta que apenas alcanza la mitad del salario que Castro percibe en Colón, por lo cual la diferencia es muy grande.

De esta manera, el delantero no estaría dispuesto a resignar la mitad de lo que cobra y si Quilmes no eleva la oferta, es factible que se quede en Santa Fe a cumplir con su contrato.

Esa postura complica los planes de Colón, dado que tendría que seguir pagándole un contrato muy importante a un jugador que no es tenido en cuenta.

Colón Facundo Castro salida
Noticias relacionadas
Tobías Figueroa, delantero de Albion FC está en la mira de Colón.

En Colón surgen nuevas opciones para reforzar el ataque

El santafesino Alan Ponce se impuso al cordobés Cancino en el Roque Otrino de Colón.

El Roque Otrino de Colón volvió a vibrar con una gran velada de boxeo

colon tendra el respaldo de su gente en chaco: habra publico sabalero ante for ever

Colón tendrá el respaldo de su gente en Chaco: habrá público sabalero ante For Ever

Facundo Garcés habló sobre su salida de Colón.

Facundo Garcés habló sobre su salida de Colón y le apuntó a la anterior dirigencia

Lo último

Se viene el debut de Inglaterra y la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Se viene el debut de Inglaterra y la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Gustavo Sáenz lidera el ranking nacional de imagen positiva de gobernadores

Gustavo Sáenz lidera el ranking nacional de imagen positiva de gobernadores

Tim Payne, el fenómeno que cambió su vida y ahora jugará en Paraguay

Tim Payne, el fenómeno que cambió su vida y ahora jugará en Paraguay

Último Momento
Se viene el debut de Inglaterra y la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Se viene el debut de Inglaterra y la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Gustavo Sáenz lidera el ranking nacional de imagen positiva de gobernadores

Gustavo Sáenz lidera el ranking nacional de imagen positiva de gobernadores

Tim Payne, el fenómeno que cambió su vida y ahora jugará en Paraguay

Tim Payne, el fenómeno que cambió su vida y ahora jugará en Paraguay

Al corazón del Pulga: el homenaje de Colón que resume una historia de amor y gloria

Al corazón del Pulga: el homenaje de Colón que resume una historia de amor y gloria

Medrán analiza el reemplazante de Barrios para un duelo clave ante Chaco For Ever

Medrán analiza el reemplazante de Barrios para un duelo clave ante Chaco For Ever

Ovación
Al corazón del Pulga: el homenaje de Colón que resume una historia de amor y gloria

Al corazón del Pulga: el homenaje de Colón que resume una historia de amor y gloria

Video: Unión despidió a Corvalán como lo que fue: un símbolo de toda una era

Video: Unión despidió a Corvalán como lo que fue: un símbolo de toda una era

Diego Díaz se va de Unión y su destino estaría en Patronato

Diego Díaz se va de Unión y su destino estaría en Patronato

Con equipo confirmado, Argentina comienza la defensa del título enfrentando a Argelia

Con equipo confirmado, Argentina comienza la defensa del título enfrentando a Argelia

Tim Payne, el fenómeno que cambió su vida y ahora jugará en Paraguay

Tim Payne, el fenómeno que cambió su vida y ahora jugará en Paraguay

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber