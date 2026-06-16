Colón: La traba que podría dificultar la salida de Facundo Castro

Quilmes es el equipo que está más interesado en sumar a Facundo Castro. Sin embargo, su salida de Colón no sería tan sencilla de concretar

Facundo Castro recibió una oferta de Quilmes, pero está muy lejos de lo que percibe en Colón.

La realidad indica que el DT de Colón Ezequiel Medrán no tiene ni tendrá en cuenta a Facundo Castro. Por eso el delantero viene entrenando apartado del plantel.

Es por ello, que la dirigencia de Colón intenta rescindir el contrato con el futbolista y Quilmes se mostró muy interesado en sumarlo en este mercado de pases.

Sin embargo, existiría una traba que dificulta su salida. La misma tiene que ver con el aspecto económico y eso pone en duda el futuro de Castro.

Según la información que brindó Radio Gol96.7, el jugador recibió una propuesta económica de Quilmes, pero está muy lejos de lo que Castro pretende cobrar.

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Se menciona que el Cervecero le acercó una propuesta que apenas alcanza la mitad del salario que Castro percibe en Colón, por lo cual la diferencia es muy grande.

De esta manera, el delantero no estaría dispuesto a resignar la mitad de lo que cobra y si Quilmes no eleva la oferta, es factible que se quede en Santa Fe a cumplir con su contrato.

Esa postura complica los planes de Colón, dado que tendría que seguir pagándole un contrato muy importante a un jugador que no es tenido en cuenta.