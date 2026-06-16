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Unión despidió a Corvalán como lo que fue: un símbolo de toda una era

Unión acompañó la salida del defensor con un emotivo video y un reconocimiento público que refleja la dimensión que alcanzó durante sus ocho años en Santa Fe. "Esta siempre será tu casa", fue una de las frases más destacadas.

16 de junio 2026 · 13:09hs
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Unión despidió a Corvalán como lo que fue: un símbolo de toda una era

Prensa Unión
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La despedida de Claudio Corvalán de Unión no quedó reducida a una simple rescisión contractual. Después de que el defensor anunciara el final de su ciclo mediante una carta cargada de emociones, la institución rojiblanca decidió responder con un homenaje que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

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A través de un video difundido en redes sociales, el club repasó algunos de los momentos más importantes de la carrera del lateral con la camiseta tatengue y dejó en claro el lugar que ocupa dentro de la historia reciente de la institución. La publicación estuvo encabezada por una frase con un fuerte valor simbólico: "Unión significa Unión", una expresión que el propio Corvalán utilizó en más de una oportunidad para describir el vínculo que construyó con el club.

Claudio Corvalán, más que un futbolista para Unión

Lejos de enfocarse únicamente en los números, los goles o los partidos disputados, el mensaje institucional hizo hincapié en el rol que Corvalán desempeñó durante estos años dentro del plantel.

"Capitán, referencia, compromiso y apoyo. En las buenas y en las malas", destacó Unión al recordar el recorrido del defensor en sus 221 presentaciones oficiales.

La elección de esas palabras no fue casual. Corvalán se convirtió en una de las voces más escuchadas en los momentos difíciles, especialmente durante la compleja lucha por la permanencia que atravesó el equipo en 2023.

Frases que quedaron marcadas de Claudio Corvalán en Unión

El homenaje incluyó imágenes de distintos partidos, festejos y situaciones emblemáticas, acompañadas por declaraciones que reflejan la identificación que logró construir con la institución.

Entre ellas apareció aquella recordada reflexión en plena pelea por evitar el descenso. "Nos duele, claro que nos duele. Estamos todos muy dolidos, pero si hay algo que te enseña la vida es que hay que pelearla y lo vamos a hacer", afirmaba entonces un Corvalán visiblemente conmovido.

También tuvo un lugar destacado otra frase que terminó convirtiéndose en una declaración de principios para su paso por Santa Fe. "Unión significa Unión para mí. Nos identificamos con esa unión que tiene el club y la gente para ir siempre hacia adelante", expresó en una de sus entrevistas más recordadas.

Un legado que trasciende el presente

Mientras el plantel de Leonardo Madelón continúa con su renovación de cara a la segunda parte del año, el adiós de Corvalán marca el cierre definitivo de una etapa.

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Por eso, el mensaje final elegido por el club tuvo un tono especial. "Hiciste de Unión tu hogar, y aunque los caminos se separen, esta siempre será tu casa", publicó la institución.

Una frase que resume el sentimiento mutuo entre un jugador que llegó como refuerzo y terminó convirtiéndose en uno de los rostros más representativos del Unión de los últimos tiempos. Porque más allá de los ciclos futbolísticos, hay historias que quedan grabadas mucho después del último partido.

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