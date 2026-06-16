Al corazón del Pulga: el homenaje de Colón que resume una historia de amor y gloria

Colón publicó un video especial dedicado a Luis Miguel Rodríguez tras su partido despedida en el Brigadier López. Imágenes históricas, testimonios y frases inolvidables para recordar a uno de los máximos ídolos de la institución.

La despedida de Luis Miguel Rodríguez sigue dejando momentos cargados de emoción. Luego de la multitudinaria fiesta que se vivió el domingo en el Brigadier López, Colón publicó en sus redes sociales un video homenaje dedicado al Pulga, una producción que repasa algunos de los momentos más trascendentes de su paso por la institución y que vuelve a poner en primer plano todo lo que significó para la historia rojinegra.

Las imágenes mezclan goles, festejos, abrazos, ovaciones y fragmentos del partido despedida, donde el pueblo sabalero volvió a rendirse a los pies de uno de sus máximos referentes. A lo largo del video aparecen palabras del propio Rodríguez, entremezcladas con el relato de una voz en off que destaca el legado que dejó en Santa Fe y su influencia dentro y fuera de la cancha.

El hombre que cambió la historia de Colón

La esencia del homenaje apunta inevitablemente al momento más glorioso de la historia de Colón: la obtención de la Copa de la Liga Profesional en junio de 2021. Allí aparecen imágenes de aquella noche inolvidable en San Juan y una frase que sintetiza el impacto que tuvo el Pulga en la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2066917841375199427&partner=&hide_thread=false La gloria no se compra.



¡Gracias por todo, Pulga! ♥ pic.twitter.com/2cos9ES1uJ — Club Atlético Colón (@ColonOficial) June 16, 2026

"Un orgullo porque uno vino acá no a buscar esto, sino a buscar la gloria del club", expresa Rodríguez, mientras las imágenes muestran el festejo del título que lo convirtió definitivamente en leyenda.

Morelo y el reconocimiento de una generación

El video también incluye el testimonio de Wilson Morelo, otro de los protagonistas de aquella conquista histórica. El delantero colombiano destacó la dimensión humana y futbolística del Pulga, además de valorar el reconocimiento que recibió en su despedida.

La producción avanza mostrando el cariño permanente de los hinchas, los abrazos con excompañeros, las camisetas históricas y los recuerdos de una carrera que quedó ligada para siempre a Colón.

Una despedida que terminó en familia

Las escenas finales reflejan el costado más íntimo del homenaje. Rodríguez aparece caminando junto a sus hijos y su esposa sobre el césped del Brigadier López, mientras el estadio entero continúa aplaudiendo.

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Una postal que resume lo que fue su paso por Santa Fe: fútbol, títulos, identificación, emociones y una conexión única con el pueblo sabalero.

Porque para varias generaciones de hinchas rojinegros, hablar del Pulga es hablar de la etapa más feliz de la historia de Colón. Y eso, como quedó claro en su despedida, será imposible de olvidar.

"La gloria no se compra. ¡Gracias por todo, Pulga!", la publicación de Colón, con la frase de Luis Rodríguez, y un agradecimiento eterno de todo el pueblo sabalero.