Gustavo Sáenz lidera el ranking nacional de imagen positiva de gobernadores

El mandatario salteño tiene una imagen positiva del 54,6 por ciento, según una encuesta de CB Consultora.

El gobernador de Salta Gustavo Sáenz encabeza el ranking nacional de imagen positiva elaborado por CB Consultora Opinión Pública correspondiente a junio de 2026. Con un 54,6% de aprobación entre los salteños, el mandatario provincial se ubicó en el primer lugar entre los 24 gobernadores evaluados en todo el país.

El estudio, realizado entre el 1 y el 4 de junio sobre una muestra de 24.620 casos distribuidos en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicó en segundo lugar al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con un 54,4% de imagen positiva, mientras que el tercer puesto quedó para el tucumano Osvaldo Jaldo, con un 54%. En el extremo opuesto del ranking aparecen Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, con 42%; Ricardo Quintela, de La Rioja, con 43,2%; y Gildo Insfrán, de Formosa, con 45,3%.

La medición se conoce en un escenario político particularmente sensible. Durante las últimas semanas, el Gobierno nacional quedó envuelto en una fuerte controversia por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de las discusiones generadas por sus declaraciones sobre su patrimonio y las rectificaciones realizadas en sus declaraciones juradas. El tema reavivó el debate sobre la transparencia de los funcionarios y volvió a colocar a la dirigencia política bajo la lupa de la opinión pública.

Salta, según la encuesta, aparece como una de las provincias donde Milei obtiene sus mejores registros. De hecho, el distrito ocupa el quinto lugar entre las jurisdicciones con mayor imagen positiva para el Presidente, detrás de Córdoba, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

El interrogante es si el saencismo podrá capitalizar parte del desencanto que empieza a manifestarse en sectores que acompañaron a La Libertad Avanza.

Sáenz es uno de los mandatarios dialoguistas con el Gobierno nacional, pero también se caracterizó por marcar los puntos críticos y reclamar obras y fondos para la provincia.

El informe revela además que el gobernador salteño mejoró levemente su desempeño respecto de la medición anterior. En mayo registraba una imagen positiva del 54,3% y en junio alcanzó el 54,6%, una evolución que le permitió mantenerse al frente del lote de gobernadores mejor valorados del país.

Detrás de Sáenz aparecen dirigentes con fuerte peso político en sus provincias, como Figueroa en Neuquén, Jaldo en Tucumán, Hugo Passalacqua en Misiones, Claudio Poggi en San Luis, Marcelo Orrego en San Juan e Ignacio Torres en Chubut. Todos ellos integran el grupo de los mandatarios con mejor imagen del país.

La fotografía política que deja el estudio también ofrece elementos para analizar el escenario salteño. Uno de ellos es la comparación entre la imagen del presidente Javier Milei y la del gobernador bonaerense Axel Kicillof en cada provincia.

Según el relevamiento, Milei mantiene una valoración positiva superior a la de Kicillof en 15 de las 24 jurisdicciones relevadas. En Salta, el Presidente registra una imagen positiva del 41,5%, mientras que el gobernador bonaerense alcanza el 30,2%. La diferencia es de 11,3 puntos a favor del líder libertario.

Sin embargo, el dato adquiere otra dimensión cuando se lo compara con la imagen del mandatario provincial. Mientras Milei alcanza el 41,5% de aprobación en Salta, Sáenz llega al 54,6%.