Diego Díaz se va de Unión y su destino estaría en Patronato

La dirigencia de Unión mantiene conversaciones con la entidad paranaense y es factible que el delantero sea refuerzo del Patrón

A principios de este año, Diego Armando Díaz estaba muy cerca de emigrar, pero el DT de Unión Leonardo Madelón decidió que se quede en el plantel, como pieza de recambio en el ataque.

Sin embargo, el delantero chaqueño sumó muy pocos minutos y ahora la dirigencia rojiblanca lo cederá a préstamo para que tenga rodaje en otro equipo.

Y el equipo que pica en punta para sumarlo es Patronato. Se dice que hay gestiones avanzadas y el jugador habría dado el ok para sumarse al plantel que dirige Marcelo Candia.

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La realidad indica que Díaz quiere jugar y este año, apenas sumó 107' en cancha, divididos en siete partidos, en los que fue suplente.

El único gol que convirtió en este 2026, fue en la goleada como local 4-0 ante Gimnasia de Mendoza. Recordando que Díaz tiene contrato con el Tate hasta diciembre del 2028.