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Con equipo confirmado, Argentina comienza la defensa del título enfrentando a Argelia

Este martes, en Kansas City, el elenco nacional capitaneado se medirá ante el combinado africano por la fecha 1 del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA

16 de junio 2026 · 08:29hs
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Con Lionel Messi de titular

Con Lionel Messi de titular, la Selección Argentina debuta en el Mundial enfrentando a Argelia.

La Selección Argentina y Argelia jugarán este martes desde las 22 en el Kansas City Stadium en el marco de la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni pone primera en una nueva Copa Mundial de la FIFA en busca del bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar hace cuatro años.

Cómo llegan Argentina y Argelia al duelo por el Mundial 2026

La Selección Argentina hará su estreno en el Mundial tras una compleja preparación por los problemas físicos de sus futbolistas. A Leonardo Balerdi, que fue baja de la convocatoria por lesión y reemplazado por Marcos Senesi, se le sumaron varios que no debieron abandonar la concentración pero que se perdieron los dos amistosos de preparación y entrenaron apartados durante los días previos. Lo positivo para Lionel Scaloni es que ya recuperó a casi todos, exceptuando a Nicolás Tagliafico que posee una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y no será de la partida.

En los amistosos, que sirvieron como banco de pruebas para el entrenador, la Albiceleste consiguió dos victorias: 2 a 0 frente Honduras y una goleada 3 a 0 ante Islandia. El rendimiento del equipo fue de menos a más y terminó convenciendo en su presentación ante el combinado europeo.

Argelia, por su parte, afrontará su sexta Copa del Mundo y volverá tras ausentarse de las ediciones de 2018 y 2022. Con Riyad Mahrez como gran figura, los Zorros del Desierto buscarán dar el golpe a través de las trancisiones rápidas y la calidad técnica de sus atacantes, aspectos que sacaron a relucir en los dos amistosos previos frente a Países Bajos y Bolivia, que terminaron con victorias 1 a 0 y 4 a 0 respectivamente.

En los últimos días los dirigidos por Vladimir Petkovic sufrieron una pésima noticia. Ramy Bensebaini, defensor que milita en el Borussia Dortmund y uno de los estandartes del equipo, será baja para el duelo ante Argentina por una lesión en su tobillo izquierdo.

Probables formaciones

Con Dibu Martínez recuperado y confirmado en el arco, la defensa argentina estará conformada por Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina.

La mitad de la cancha no tendrá sorpresas y allí estarán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada, mientras que en ataque estarán Lionel Messi y Lautaro Martínez.

En cuanto a Julián Álvarez, el cuerpo técnico ya anticipó que tiene posibilidades de jugar y estaba en la consideración, pero seguramente lo esperarán un poco más para que pueda ser titular cuando esté al 100 por ciento.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Árbitro: Szymon Marciniak

Estadio: Kansas City Stadium

Hora: 22

TV: Dsports, TyC Sports, Telefé y TV Pública.

Argentina Argelia título
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