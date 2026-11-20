Con la participación de 16 clubes de diferentes regiones del país, este sábado 21 de noviembre se concretará la tercera edición del Seven del Santa en el predio de Sauce Viejo

Como es una costumbre en esta época del año, en lo que al rugby atañe, las competencias locales y regionales de quince en su mayoría han concluído, y asoma el tiempo del juego reducido. Para esta etapa del calendario, llega la tercera edición del Seven del Santa, organizado por Santa Fe Rugby Club, en su predio ubicado en Sauce Viejo, y que contará con la participación de 16 instituciones de diferentes regiones del país. Sin dudas, un certamen que adquiere mayor relevancia y que cuenta con el respaldo de la dirigencia de la entidad local.

Con la participación de dos representativos de la entidad local organizadora, que está cumpliendo 40 años de vida en esta temporada, han asegurado su presencia importantes instituciones, totalizando unos 16 clubes. De acuerdo a lo dispuesto por el área organizativa, a las 11 de la mañana estará comenzando la actividad, y la final principal, la de oro, está prevista que se inicie con posterioridad a las 18.

Participarán de la tercera edición del seven del Tricolor las siguientes instituciones: CURDA de Paraguay, Universitario de Rosario, La Salle Jobson, San Isidro Club de Buenos Aires, Palau de la provincia de Tucumán, CRAI de Santa Fe, Old Resian de Rosario, Huirapuca de Tucumán, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Alma Juniors de Esperanza, Tilcara de Paraná, Córdoba Athlétic, Sixty de Resistencia y Universitario de Santa Fe.

Agustín Foradini, integrante del plantel superior del Santa, comentó que "las expectativas son las mejores, creo que cada año vamos redoblando la apuesta como club y tanto los equipos, como la gente que va a la fiesta, se sigue sumando. Nosotros como club tenemos una larga tradición de participaciones en seven, y siempre quisimos tener uno propio con todo lo que a nosotros nos gusta, una muy buena atención a los jugadores, buen rugby, y una linda fiesta para cerrar con amigos, esta es la tercera edición y apuntamos a muchas más".

El back y referente de la organización del certamen manifestó que "el seven es algo que encaramos como club, si bien fue una iniciativa de los jugadores (que somos lo que lo llevamos a cabo) tenemos un gran respaldo de todo el club, dirigentes, jugadores que no les toca jugar, árbitros del club, marcas, entrenadores, managers, médicos, nutricionistas, kines, etc, etc, todos laburando para que esto salga de la mejor manera. La idea es que esto traccione en el tiempo y sea una linda costumbre.

La Pocha Foradini, uno de los jugadores más experimentados y referentes de la institución, detalló que "se va a jugar en un formato de 4 zonas de 4 equipos, donde van a ser clasificados según la fase de grupos en copa de oro, plata y bronce. Si bien uno juega para ganar, creemos que el seven es para disfrutar dentro de una cancha de esto que nos apasiona, por ahí un poco más descontracturado de los que son las competiciones del año, con amigos, así que buscamos un formato donde tenga al menos 3 partidos para cada equipo, que se crucen con equipos de otros lugares que por ahí no frecuentan, y por supuesto que si siguen ganando, se los premie con una copa bastante grande".

El Seven del Santa contará con la asistencia de árbitros de la USR, tal es el caso de Facundo Gorla, Mateo Ciaccio, Joaquín Zapata, Exequiel Adrover, Emilio Traverso, Santiago Jelicic, Diego Del Pazo, Carlos Poggi, Juan José Sañudo, Walter Esquivel, Marcos Kulig y Emanuel Miño. Sin dudas, está todo dado para que esta nueva convocatoria del Santa sea una verdadera fiesta, en un certamen que se ha convertido en un clásico del cierre de temporada.