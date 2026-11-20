El Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR) llevará a cabo la 51° edición del tradicional certamen de juego reducido en su predio ubicado a la vera de la ruta 70 en el departamento Castellanos

El Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR) se prepara para vivir un noviembre cargado de actividades deportivas y recreativas. Este sábado 21 de noviembre se disputará la 51° edición del tradicional Seven a Side Ciudad de Rafaela . La competencia dará comienzo a las 13 y reunirá a equipos de diferentes puntos de la región. "Este Seven ya tiene una historia muy importante en la ciudad y en la región. Es un clásico" expresó Marcelo Salamano, referente de la entidad rafaelina.

El CRAR se prepara para dos acontecimientos importantes durante noviembre. La primera cita será el sábado 21 de noviembre, cuando se dispute la 51ª edición del Seven del CRAR. Este año, el tradicional encuentro tendrá una particularidad: además del rugby masculino, incorporará una competencia de rugby femenino y un torneo de hockey. "Este año vamos a tener Seven masculino, Seven femenino y torneo de hockey. El club va a estar bastante colmado de gente", explicó el ex presidente Salamano.

En cuanto a la convocatoria, esperan entre 14 y 16 equipos para las competencias de rugby, mientras que en hockey estiman la participación de entre 10 y 12 conjuntos. Llegarán delegaciones de Santa Fe, Rosario, Córdoba y distintas localidades del norte argentino, entre ellas Chaco y Corrientes.

La actividad comenzará aproximadamente a las 13 y se extenderá hasta la medianoche o hasta la finalización del torneo. La entrada será libre y gratuita, y los asistentes podrán ingresar y salir del predio durante toda la jornada.

Además de los encuentros deportivos, habrá un tercer tiempo y la tradicional fiesta del Seven, que se realizará en los parques del CRAR y estará abierta a toda la comunidad. "Queremos que vuelvan las famosas fiestas de los parques del CRAR. Este es el inicio de eso", adelantó el actual integrante del concejo directivo de la Unión Santafesina de Rugby, quien invitó a los equipos participantes y al público de Rafaela a disfrutar de la propuesta.

Hasta el momento han asegurado su participación Querandí RC, Universitario de Santa Fe, Cha Roga Club, San Francisco RC, Atlético Almirante Brown de San Vicente, San Martín de Villa María, los Guaycurúes de Sunchales, CURNE de Resistenccia, Taraguy de Corrientes con dos elencos, y la entidad anfitriona con dos representativos.

La carrera noctura que organiza el CRAR

Una semana después, el sábado 28 de noviembre, el club tendrá otro desafío deportivo con la segunda edición de su carrera nocturna, que contará con tres distancias: 3 kilómetros recreativos, 5 kilómetros y 10 kilómetros. La largada está prevista para las 20:30 y, al igual que en la primera edición, la intención es que los participantes puedan disfrutar de una experiencia diferente en un horario que permita evitar las altas temperaturas.

La inscripción se realiza a través de la página de Laptime y tiene un valor de $40.000. El costo incluye remera, medalla, hidratación, seguro, medidas de seguridad y servicio de kinesiología. La jornada también contará con música, sorteos, entrega de premios y propuestas gastronómicas. Desde la organización remarcaron que el club estará abierto a toda la comunidad, incluso para quienes quieran acercarse a compartir el encuentro sin participar de la competencia.