La dirigencia del Gallo tiene la confirmación oficial de que el encuentro de vuelta se disputará el próximo viernes en el estadio Nuevo Francisco Urbano

El partido de vuelta entre Colón y Deportivo Morón se jugará el viernes 27 desde las 21.

Si bien estaba todo dado para que el partido de vuelta entre Colón y Deportivo se jugará el sábado 28 , en las últimas horas la dirigencia del Gallo recibió la notificación por parte de AFA, de que el cotejo se adelantará un día.

Así las cosas , el cotejo revancha entre Colón y Deportivo Morón se llevará a cabo el viernes 27 desde las 21 en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Respecto a la modificación de la fecha, son varias las especulaciones.

Una de ellas tiene que ver con que los partidos de ida de las semifinales del Reducido se jugarán entre semana, es decir podrían disputarse el martes 1 de diciembre o miércoles 2.

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No obstante, aún no están definidas las fechas de los encuentros de vuelta de los cuartos de final que jugarán Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn, Atlanta contra Ciudad de Bolívar y Tristán Suárez ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Por otra parte, hay que recordar que el sábado 28, Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Por ello, para tener mayores certezas respecto al cambio de día, habrá que esperar que se oficialice el resto de los partidos.