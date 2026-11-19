El ex medio scrum del CASI y capitán de Los Pumas, Agustín Pichot, fue elegido para ocupar uno de los dos lugares disponibles para el hemisferio sur en la mesa directiva de WR

Agustín Pichot (Argentina) y John Eales (Australia) fueron elegidos para integrar el Comité Ejecutivo de World Rugby como representantes de las uniones de alto rendimiento del hemisferio sur, durante la reunión del Consejo de World Rugby celebrada en la presente jornada, en Dublín.

Tras obtener la mayoría de los votos, Agustín Pichot y John Eales, quienes jugaron ante sí para sus países en el rugby internacional, fueron elegidos para integrar el Comité Ejecutivo de World Rugby como representantes del Alto Rendimiento del Hemisferio Sur en el Comité Ejecutivo de World Rugby. Ambos son miembros del Salón de la Fama de World Rugby.

Según las reformas de gobernanza aprobadas por unanimidad por el Consejo en 2024, el Comité Ejecutivo debe estar compuesto por dos representantes del Alto Rendimiento del Hemisferio Norte y dos del Hemisferio Sur, además de un representante de rendimiento, un representante regional, dos representantes de los jugadores internacionales, cuatro directores independientes, el Presidente de World Rugby Brett Robinson (en la foto con Eales y Pichot) y el Director Ejecutivo. El argentino Sean Summers es uno de los directores independientes.

Ambos suceden al presidente de SA Rugby, Mark Alexander, y al representante neozelandés Bart Campbell, quienes dejan el Comité Ejecutivo. Alexander cumplió el período acumulativo máximo de ocho años, mientras que Campbell se retira tras seis años, luego de finalizar su mandato como representante de New Zealand Rugby ante el Consejo. Más detalles sobre la composición del Comité pueden consultarse aquí.

El presidente de World Rugby, Brett Robinson, señaló: “Felicitaciones a John y Agustín por su elección para el Comité. Llevamos un año implementando nuestra nueva estrategia, audaz y ambiciosa, y John y Agustín aportarán una nueva perspectiva y miradas importantes mientras seguimos enfocados en hacer que el negocio del rugby sea más sólido, resiliente e impactante, al mismo tiempo que garantizamos un juego atractivo y protegemos y apoyamos a nuestros jugadores dentro y fuera de la cancha”. El mandato de ambos concluirá en noviembre de 2028, aunque podrán volver a ser elegidos.

La representación sudamericana en el Consejo de World Rugby

Argentina: Sol Iglesias, Agustín Pichot y Félix Páez Molina

Uruguay: Sebastián Piñeyrúa

Sudamérica Rugby: Natasha Olsen y Gabriel Travaglini

Chile se sumará al Consejo de World Rugby en 2028.