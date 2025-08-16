Uno Santa Fe | Ovación | Copa Santa Fe

Se viene la Copa Santa Fe de canotaje con un reconocimiento especial

Rubén Rézola tendrá un merecido reconocimiento ya que el próximo sábado 23 de agosto se disputará la Copa Santa Fe de canotaje que llevará su nombre.

16 de agosto 2025 · 09:51hs
La Copa Santa Fe de canotaje llevará el nombre de Rubén Rézola.  

La Copa Santa Fe 2025 integra diversas disciplinas y convoca a equipos de toda la provincia. En la presente edición participan más de diez disciplinas, y en particular llega el turno del canotaje. Es importante que la Copa Santa Fe es factible a partir del aporte del Gobierno de Santa Fe y el respaldo de la Lotería de Santa Fe.

Concretamente, la sexta fecha del Campeonato Santafesino de canotaje 2025, se disputará el próximo sábado 23 de agosto en las instalaciones que el Club Náutico El Quillá posee junto al Parque General Manuel Belgrano de nuestra capital. El mismo es organizado por la Asociación Santafesina de Canotaje (ASSACA).

La regata que formará parte de la Copa Santa Fe llevará el nombre de Rubén Rézola, en reconocimiento a uno de los palistas más importantes que ha dado la disciplina en nuestra provincia, pero que sin dudas es destacado a nivel nacional e internacional. Con 34 años, retirado de la actividad se dedica a otra cosa que le gusta la mecánica de automóviles con la misma pasión que lo hacía cuando estaba con su bote en el agua.

El Campeonato Santafesino de Canotaje, organizado por la Asociación Santafesina de Canotaje (ASSACA), tendrá su sexta fecha este sábado 23 de agosto en el Club Náutico El Quillá en Santa Fe. La actividad se desarrollará de 9 a 17 horas y contará con la participación de palistas de diversas categorías, desde pre-preinfantiles hasta master +45.

Qué abarca el campeonato

El campeonato abarca diferentes categorías y embarcaciones, incluyendo kayak 430, K1 y K2 olímpicos. La fecha anterior, la cuarta, se llevó a cabo en el Club Náutico Azopardo, donde se disputaron pruebas en kayak 430 y K2, con la participación de varios clubes de la provincia, como El Quillá y Azopardo.

Recientemente se cumplieron 13 años de esa inolvidable actuación en los Juegos Olímpicos de Londres, en el que la dupla formada junto a Miguel Correa fue finalista en la prueba de K2 200 metros y lograron un diploma olímpico al finalizar en la quinta posición en la final. Para acceder a dicha final, Rézola y Correa, se clasificaron tras quedar terceros en una de las semifinales.

Rubén Rézola, fue premio Konex en 2020 en canotaje. Ha sido elegido el mejor deportista de la provincia de Santa Fe en varias ocasiones. En Juegos Sudamericanos obtuvo una medalla de oro, 2 de plata y una de bronce en 2010, mientras que en 2014, una de oro y otra de bronce. En los Juegos Panamericanos cosechó medalla de plata en 2011, oro en 2015 y bronce en 2019. Participó además en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, terminando octavo en la final B.

