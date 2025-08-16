Uno Santa Fe | Ovación | Tottenham

Con Cuti Romero de capitán, Tottenham goleó a Burnley

Tottenham comenzó de la mejor manera la Premier League, al golear 3-0 a Burnley, con el argentino Cuti Romero como elemento titular

16 de agosto 2025 · 14:08hs
Con Cuti Romero de capitán, Tottenham goleó a Burnley

Tottenham se presentó en su estadio con una goleada 3-0 frente al ascendido Burnley por la primera fecha de la Premier League.

Los Spurs se recuperaron del golpazo sufrido días atrás en la derrota por penales ante PSG por la Supercopa de Europa, en la que se imponían cómodamente por 2 a 0 en el partido y les terminaron empatando sobre el final del mismo.

El argentino Cristian Romero volvió a portar la cinta de capitán en una una decisión tomada por el nuevo entrenador Thomas Frank, que llegó desde Brentford.

El brasileño Richarlison abrió el marcador a los 10 minutos con un buen derechazo cruzado de primera tras recibir un centro desde la derecha de Kudus, una de las nuevas caras de Tottenham.

LEER MÁS: Con la ausencia de Dibu Martínez, el Aston Villa empató ante Newcastle

La Cacatúa también marcó el segundo gol pasada la hora de juego con una brillante tijera de derecha tras otra asistencia de Kudus.

Brennan Johnson puso el tercero con un sutil definición ante la salida del arquero Martin Dubravka, con pasado reciente en Newcastle.

Tottenham arrancó con el pie derecho su campaña en la Premier League. En la próxima fecha visitará a Manchester City mientras que Burnley será local de Sunderland.

El resumen del triunfo de Tottenham

Embed - DOBLETE INFERNAL DE RICHARLISON Y PALIZA DE LOS SPURS | Tottenham Hotspur 3-0 Burnley | RESUMEN

