Talleres (RE) volvió a ganar, recortó la brecha con Colón y el descenso se pone picante

Talleres (RE) superó sobre la hora 2-1 a Deportivo Morón y quedó a 10 de Colón, además de pasar a CADU que juega el lunes. Además, Almirante perdió en Mendoza

Talleres (Remedios de Escalada) sumó su segunda victoria al hilo y la tercera en los últimos partidos, recortando el margen y quedando a 10 de Colón.

En condició de local, el elenco de Jorge Vivaldo venció 2-1 sobre la hora a Deportivo Morón. Perdía con gol de Fabricio Sanguinetti (PT 32), pero entre Camilo Viganoni (ST 4') y Leonel Barrios (ST 47') lo dio vuelta.

Con estos tres puntos llegó a 17 puntos, quedó a 10 del Sabalero y pasó a Defensores Unidos (16), que el lunes visitará a Defensores de Belgrano.

El Lobo reaccionó a tiempo contra Almirante Brown

En Mendoza, Gimnasia se recompuso a tiempo para batir 2-1 a Almirante Brown y afianzarse en lo más alto de la zona B.

Abrió la cuenta Santiago Villalba (PT 10') con un zapatazo desde afuera del área. Así se fueron al descanso. Pero aparecieron Lautaro Carrera (ST 10') y Brian Ferreyra (ST 28') para que el puntero del certamen de otro paso firme rumbo a la primera final.

Así están las posiciones de la zona B en Primera Nacional