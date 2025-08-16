Uno Santa Fe | Ovación | Pablo Guede

Por los flojos resultados, Pablo Guede dejó de ser el DT de Puebla

El DT argentino Pablo Guede da un paso al costado en Puebla, después de la derrota 2-0 ante San Luis, por la fecha 5 de la Liga MX

16 de agosto 2025 · 12:43hs
El técnico argentino Pablo Guede anunció que su etapa al frente del Puebla llegó a su fin, luego de la derrota 2-0 frente al Atlético de San Luis, en el marco de la Jornada 5 de Liga MX, y con los cuartos de final de Leagues Cup ante Seattle Sounders a la vuelta de la esquina.

"Se terminó mi etapa en el Puebla. Estoy súper agradecido con Gabriel (Saucedo), principalmente, por todo lo que me bancó, al 'Chiquis' (García) también y a todos los empleados del club. Me voy con un montón de amigos".

"Le quiero agradecer a los jugadores que lo dejaron todo hasta el último momento y nada, esto es futbol, creo que los resultados no fueron los que queríamos con la ilusión que estábamos y bueno, a otra cosa", indicó Pablo Guede en conferencia postpartido.

Pablo Guede deja el banquillo de Puebla luego de cinco fechas en el Apertura 2025, en las que registró solo una victoria frente a cuatro derrotas, y con el equipo estancado en la decimosexta posición del torneo.

"El Club Puebla informa que, de comíun acuerdo con la directiva, Pablo Guede dejó de ser director técnico de nuestro primer equipo varonil", informó el club mediante un comunicado.

Una performance por demás de floja

Los números totales de Pablo Guede al frente de Puebla desde el Clausura 2025 hasta la fecha son lapidarios. El argentino disputó un total de 24 duelos, con balance de cinco triunfos, tres igualadas y 16 derrotas.

Además, Pablo Guede deja Puebla en serios problemas dentro de la tabla de cociente, pues la 'Franja' se sitúa en el sótano general, a 19 puntos de una hipotética salvación.

