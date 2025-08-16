La insólita racha negativa de Colón enfrentando a San Telmo

Entre 2024 y 2025, Colón jugó cuatro partidos con San Telmo y los perdió a todos, con el agravante de no haber convertido ni un solo gol

San Telmo le ganó a Colón los cuatro partidos que jugaron entre 2024 y 2025.

Colón suma papelones en cada presentación . Con la caída ante San Telmo acumuló su cuarta derrota al hilo y lleva 16 partidos perdidos de los 27 que disputó.

Pero a este bochorno futbolístico, se le puede sumar la racha negativa enfrentando a San Telmo , que indica que Colón perdió todos los partidos que jugó ante el Candombero.

En el primer enfrentamiento que se dio por el Torneo de la Primera Nacional 2024, San Telmo se impuso por 2-0 en condición de local con goles de Franco Ayunta y Hernán López en contra.

En el cotejo de vuelta por la segunda rueda, el Candombero se impuso por 1-0 en el Brigadier López con el gol de cabeza anotado por Rodrigo Ayala.

En este 2025, se volvieron a ver las caras en la primera rueda del Torneo de la Primera Nacional y fue victoria de San Telmo por 1-0 en Santa Fe con gol de Elías Brítez en tiempo de descuento.

Mientras que este sábado, Colón volvió a perder enfrentando al Candombero. Fue 1-0 con el gol convertido por Sebastián Cocimano en el final del primer tiempo.

Así las cosas, Colón perdió los cuatro partidos que jugó con San Telmo, con el agravante, de que el equipo sabalero ni siquiera pudo convertir un gol.