Milei defendió la nueva película de Francella porque "deja en evidencia la agenda hipócrita de los progres"

El presidente Javier Milei se pronunció este sábado en defensa del filme dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat donde Francella protagoniza 16 mini historias

El presidente Javier Milei se sumó al debate sobre la película "Homo Argentum", protagonizada por Guillermo Francella. A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario cuestionó las críticas hacia el filme y dijo que la película " deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar ".

El filme de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat fue estrenado el pasado jueves 14 de agosto. Se trata de una comedia que, a través de 16 minihistorias protagonizadas por Francella, intenta reflejar diferentes aspectos del argentino "promedio" . Pero la sátira despertó un intenso debate en las redes sociales en torno a las historias que componen la película.

La defensa de Milei

Fiel a su forma, el presidente utilizó sus redes sociales para hacerse eco del estreno y este sábado posteó en sus redes un texto, bajo el título: "Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón Woke".

En su tuit, el presidente apuntó directamente contra el sector "progresista", sobre los que afirmó: "Cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyas aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)".

"Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos", sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1956712823469248774&partner=&hide_thread=false HOMO ARGENTUM: DISONANCIA COGNITIVA EN EL CORAZÓN WOKE



La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke).



A su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del… — Javier Milei (@JMilei) August 16, 2025

De qué se trata "Homo Argentum"

El jueves llegó a los cines de todo el país "Homo Argentum", la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat protagonizada por Guillermo Francella. En 16 minipelículas que suman 110 minutos, Francella se transforma en 16 personajes distintos, llevando al espectador por un recorrido intenso por lo mejor y lo peor de la argentinidad.

Se trata de dieciséis historias de diferente duración, la más corta de tan solo un minuto y la más larga de doce, que conducen al espectador por un viaje vertiginoso de emociones, que va de la risa a la tensión y de la melancolía a la incomodidad.

Cada relato retrata una faceta inconfundible del ser argentino: el oportunismo elegante, la doble moral, la idolatría futbolera, la corrección política, la fuerza de la amistad, el sentido del humor ante el caos y el arte —bien argentino— de "hacerse el boludo".