Se viene una velada boxística en San Agustín de Paraná

Varios púgiles santafesinos serán protagonistas de una esperada velada boxística este viernes 6 de marzo en el Club San Agustín de Paraná

4 de marzo 2026 · 08:43hs
Luciano Farías y Franco Anzillero pelearán el viernes en Paraná.

Este viernes 6 de marzo se concretará una nueva noche de boxeo en la ciudad de Paraná. La cita con el deporte de los puños será en el estadio Abel Ruiz del Club San Agustín, ubicado en calle Los Aromos 827, entre Don Segundo Sombra y Los Paraísos. Desde las 21, se llevará a cabo una atractiva velada en la que habrá una pelea profesional y varias con aficionados de la región.

Velada boxística en San Agustín de Paraná

Con la fiscalización de la Federación Entrerriana de Boxeo (FEB), el evento, que es organizado por Team Pistrilli, que tiene como director al entrenador Fabricio Pistrilli, contará con un total de 11 combates, de los cuales uno es por profesional y tiene como protagonista a una púgil oriunda de la ciudad de San Justo, pero también habrá varios santafesinos en combates aficionados. El valor de la entrada anticipadas es de 10.000 pesos.

Será la primera velada del año con una gran pelea profesional, y una gran revancha. La paranaense Morena Rodríguez de 28 años, se medirá con la santafesina Claudia Noemí Loza, oriunda de San Justo, de 33 años, y mamá de tres chicos, que es entrenada por su papá Julio Loza.

Loza, que va por su sexta pelea profesional, concurre al gimnasio Zurdo Herrera Box de San justo bajo los técnicos Juan Lucca y Alejandro Pacheco, y lleva una victoria, en el complejo deportivo Teniente Origone de Justiniano Posse de Córdoba ante Naila Abigail Gonzalez, y cuenta con cuatro derrotas.

Claudia Loza de la ciudad de San Justo va por la revancha frente a la paranaense Rodríguez.

Claudia Loza de la ciudad de San Justo va por la revancha frente a la paranaense Rodríguez.

Será la revancha entre la entrerriana y la santafesina, ya que en el mismo escenario, en categoría supermosca, el pasado 7 de noviembre, Loza, cayó por puntos en lo que fue su quinta pelea en el campo rentado. En dicha oportunidad los jueces dieron las siguientes tarjetas luego de los cuatro rounds: Osvaldo Munoz 38-38, Mariela Carina Santini 37-39 y Juan Weimer 37-39.

En cuanto a los combates amateurs, con calidad en las peleas, habrá otros tres boxeadores de la ciudad de Santa Fe. En relación a los entrenados por Walter Zoccola y Osvaldo Salami del Olimpia Oliboxing, Luciano Farías de 69kg se medirá con Luis Suárez de Bajada Grande del Team Pistrilli, y Franco Anzillero de 75 kg se cruzará con Iván Frutos del gimnasio Boxing de Paraná. Por su parte, Selene Monzón de la capital provincial y 65kg se medirá con Zamira Beber del Paya Box de la vecina capital provincial.

Los combates programados en el Club San Agustín

Elías González 87kg. (Paraná) vs. Nikea Brites 84kg. (Paraná).

Sofía la Maniática Silva 56kg (Moto Box) vs. Johana Beber 57kg. (Paya Box)

Ignacio Gastaldo 69kg. (Team Pistrilli) vs. Tobías Melgar (Gualeguaychú)

Zamira Beber (Paya Box) vs. Selene Monzón (Santa Fe)

Dylan Zapata 69kg. (Moto Box) vs. Taka Gómez 69kg. (Boxing Paraná)

Jaime Santino 52kg. (Peñarol de Paraná) vs. Marcelo Espíndola 52kg. (Gualeguaychú)

Iván Frutos 75kg. (Boxing Paraná) vs. Franco Anzillero 75kh. (Olimboxing Santa Fe)

Agustín Ramírez 64kg (Team Pistrilli) vs. Thiago Díaz (Moto Box Paraná)

Jaime Elías 64kg (gimnasio César Jaime) vs. Thiago Valdéz 64kg (Marcos Moyano)

Luis Suárez 69kg. (Team Pistrilli) vs. Luciano Farías 69kg. (Olimboxing Santa Fe).

Fondo profesional, categoría femenino gallo:

11. Morena Rodríguez 52.500kg. (César Jaime del Club Peñarol) vs. Claudia Loza 52kg. (Gimnasio de San Justo, Santa Fe).

