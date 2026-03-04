Vecinos de Candioti Sur piden al municipio "un relevamiento urgente" por el aumento de personas en situación de calle

La Asociación Vecinal Candioti Sur elevó una nota al intendente Juan Pablo Poletti en la que solicita intervención inmediata. Plantean problemas de higiene, residuos, consumo en la vía pública y dificultades en la convivencia

La presencia de personas en situación de calle volvió a instalarse en la agenda pública de la ciudad de Santa Fe . En barrio Candioti Sur , vecinos aseguran que en los últimos meses se incrementó la cantidad de personas que permanecen y pernoctan en distintos puntos de la zona, lo que —según sostienen— genera preocupación , especialmente entre adultos mayores y comerciantes .

“Este es un tema que viene hace tiempo”, señaló Matías Galíndez , referente de la vecinal Candioti Sur , al recordar que los primeros reclamos comenzaron hace aproximadamente un año, en el marco del plan de ordenamiento de cuidacoches implementado por el municipio.

Desde entonces, indicó, el planteo se mantuvo en reuniones periódicas con autoridades municipales y del Ministerio de Seguridad. En ese sentido, remarcó que la inquietud vecinal “no apunta a estigmatizar, sino a visibilizar una realidad compleja”. “Es un tema muy sensible”, afirmó, y agregó que desde la vecinal intentan transmitir calma cuando algún residente se acerca con preocupación.

Nota formal al intendente

En las últimas horas, la entidad barrial presentó una nota formal dirigida al intendente Juan Pablo Poletti, en la que solicita “en carácter de urgencia” la intervención del Estado municipal ante lo que describen como un “aumento drástico” de personas en situación de calle en el barrio.

En el escrito, los vecinos enumeran situaciones que —según afirman— afectan la convivencia cotidiana: problemas de higiene, con personas que realizan sus necesidades en veredas y plazas, colchones, ropa y residuos en espacios públicos utilizados como lugar de pernocte, consumo de alcohol y sustancias en plazas donde concurren menores y hechos de inseguridad o actitudes agresivas en algunos casos.

Además, expresan inquietud porque la permanencia durante el día y la noche en determinados sectores genera, a su entender, un conocimiento de los movimientos y horarios de los vecinos.

gente en situacion de calle frentre al teatro 1.jpg

Pedido de relevamiento integral

Como primera medida, la vecinal solicitó un "relevamiento urgente" de todas las personas en situación de calle que se encuentren en el barrio, con el objetivo de contar con información sobre identidad, edad, origen, situación familiar, estado de salud y consumos problemáticos, entre otros datos que permitan diseñar políticas públicas específicas.

“Entendiendo que se trata de un problema complejo, agravado por la situación económica y social, creemos que el Estado municipal debe abordar el tema con urgencia”, señalaron en el documento.

Desde la institución remarcaron que la intención es avanzar, a partir de ese diagnóstico, en medidas vinculadas a salud, educación y reinserción laboral, además de garantizar la convivencia en el espacio público.

“La convivencia se está tornando muy difícil, más allá de la empatía y la solidaridad de los vecinos. Por eso creemos que el Estado debe garantizar el bienestar de todos e intervenir de manera inmediata”, concluye la nota firmada por la Asociación Vecinal Barrio Candioti Sur.