Coudet ya está en el país y comienza su ciclo en River

El Chacho Coudet aterrizó en Ezeiza y este miércoles firmará contrato hasta 2027, será presentado y dirigirá su primera práctica, River inicia una nueva etapa.

4 de marzo 2026 · 10:32hs
El arribo de Eduardo “Chacho” Coudet marca el inicio formal de un nuevo ciclo en River, con una jornada cargada de protocolos y decisiones deportivas. Firmará su vínculo hasta diciembre de 2027, será presentado ante la prensa y por la tarde conducirá su primer entrenamiento, en una semana clave para imprimir su impronta.

El ex DT de Deportivo Alavés llegó en la madrugada al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y, en un breve contacto con la prensa, dejó sus primeras sensaciones: “Estoy contento y agradecido con River y con toda la gente”, expresó antes de retirarse a descansar tras el vuelo desde Madrid.

Firma, conferencia y campo de juego

Por la mañana se trasladará al Estadio Monumental para rubricar su contrato junto a la dirigencia que encabeza Stefano Di Carlo. Luego llegará la presentación oficial y la primera conferencia de prensa, donde comenzará a delinear públicamente su proyecto futbolístico. La agenda continuará por la tarde en el predio de Ezeiza, con la práctica pautada para las 17. Allí se espera una charla inicial con el plantel profesional, primer paso para establecer normas, conceptos tácticos y objetivos inmediatos.

LEER MÁS: Huracán-Belgrano, a puertas cerradas por el derrumbe en Parque Patricios

Ventaja en el calendario

El contexto le ofrece un margen estratégico. El paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino postergó la novena fecha del Torneo Apertura, lo que le permitirá a Coudet contar con una semana completa de entrenamientos antes de su debut oficial. Ese estreno será el jueves 12 de marzo a las 21.30 frente a Huracán, en condición de visitante. Un escenario exigente para un entrenador que propone equipos intensos, de presión alta, transiciones rápidas y laterales profundos.

