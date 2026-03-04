Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón sumó su tercer triunfo al hilo, se aleja del descenso y piensa en los playoffs

En el gimnasio Roque Otrino, Colón derrotó a Fusión Riojana por 79-74 y de esta manera comienza a ganar en tranquilidad

4 de marzo 2026 · 09:34hs
Colón sumó su tercera victoria al hilo.

Colón volvió a casa después de la gran gira por Mendoza y derrotó de punta a punta a Fusión Riojana por 79-74. Le sacó tres victorias de ventaja al último que es Huracán Las Heras, en la lucha por la permanencia y sueña con los playoffs.

Una victoria trascendente para el Sabalero

Colón siempre estuvo al frente y con una máxima diferencia que superó el doble dígito. El dueño de casa marcó el ritmo con un primer parcial que dominó por 24-18, la diferencia se extendió en un segundo capítulo de bajo goleo y se fueron al entretiempo con un marcador de 41-32.

A la vuelta de los vestuarios la diferencia llegó a 15, aunque la visita recuperó al final y Colón cerró arriba por once. Fusión Riojana le puso suspenso al desenlace con un gran último capítulo. Se acercó a cuatro en los minutos finales pero el local mantuvo la calma y consolidó su tercera victoria en fila, que lo aleja definitivamente del fondo de la tabla y le permite pensar en más.

Hans Feder Ponce anotó 24 puntos y lideró como siempre una ofensiva que tuvo cuatro jugadores en doble dígito. En el elenco riojano Rodríguez Llarena sumó 18 unidades y Juan Abeiro acompañó con un doble-doble de 17 puntos y 11 rebotes.

Síntesis

Colón 79: Joaquín Fernández 11, Bautista Fernández 15, Germán González 7, Hans Feder Ponce 24, Juan Lozano 12 (FI) Santiago Costa 6, Franco Mierke 0, Estanislao Crespi 4, Thiago Chemez 0. DT: Leandro Spies.

Fusión Riojana 74: Nicolás Kalalo 8, Juan Rodríguez 18, Mateo Corso 0, Joel Escalante 14, Juan Abeiro 17 (FI) Marco Pica 0, Fabricio Bustos 3, Juan Rama 6, Matías Vergara 4, Joaquín Fuentes 4. DT: Mario Vildoza.

Parciales: 24-18, 41-32 y 60-49.

Árbitros: Gustavo D’anna y Ariel Muksdi.

Cancha: Roque Otrino.

