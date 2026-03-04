Capibaras XV expone la punta del Súper Rugby Américas en San Isidro

Por la tercera fecha del Súper Rugby Américas 2026, Capibaras XV visitará a Pampas el viernes a las 19.30 en cancha del CASI en Buenos Aires

La tercera fecha del Súper Rugby Américas 2026 enfrentará entre sí a las cuatro franquicias argentinas. Están los horarios y los referís. C apibaras XV defenderá su temprano liderazgo en el Club Atlético San Isidro en el arranque de la tercera fecha de un Súper Rugby Américas que ya está atrapando al público de la región. Serán dos enfrentamientos entre las franquicias argentinas y dos encuentros entre países de manifiesta rivalidad deportiva a través de sus franquicias.

La nueva franquicia de la jornada enfrentará a Pampas a partir de las 19 horas del viernes buscando conseguir su tercera victoria en el torneo en el que debutó hace 10 días. Llegará al CASI habiendo jugado únicamente en su región – primero en Rosario, luego en Santa Fe, donde el acompañamiento de su público fue masivo.

Pampas cayó ajustadamente ante Dogos XV el sábado y buscará no perder pisada del tope de la tabla, enfrentando a un equipo con jugadores que representaron la franquicia porteña el año pasado. También en la franquicia del Litoral estará en el staff Nicolás Vergallo que hasta el año pasado acompañó a Juan Leguizamón en la conducción de Pampas.

El primer enfrentamiento entre ambas franquicias comenzará a las 19 horas y será referí el uruguayo Francisco González, que dirigirá su segundo partido esta temporada y número 18 en el Súper Rugby Américas. Lo acompañarán Tomás Ninci, con 15 partidos como asistente, y Simón Larrubia (onceavo partido como asistente, que se suman a los trece como referí).

Otro atractivo enfrentamiento argentino

La noche del viernes seguirá atrapando al público, sobre todo el argentino ya que Tarucas recibirá a Dogos XV en la Caldera del Parque. Comenzando a las 21 horas, ambos equipos llegan invictos y eso le agregará a una creciente rivalidad.

En los dos enfrentamientos previos en 2025, el triunfo fue para la visita: 22-20 para Tarucas y 43-29 para Dogos XV. Será un partido más que interesante, con ambos equipos mostrando momentos de muy buen rugby en el comienzo de esta temporada.

image La franquicia litoraleña jugará el viernes a las 19.30 en Buenos Aires.

Nehuén Jauri Rivero, que no dirigía en el torneo desde la cuarta fecha del año pasado, controlará su partido número 18 en la competencia. Pedro López Vildoza, en su octavo partido del SRA, será uno de sus asistentes, mientras que el otro se confirmará oportunamente tras necesitar realizar un reemplazo al nombrado originalmente.

Más cruces por el Súper Rugby Américas

Peñarol Rugby y Selknam Rugby han conformado un verdadero clásico.La franquicia que será local en su habitual casa del Estadio Charrúa tiene amplio dominio en el enfrentamiento, habiendo ganado los cuatro últimos partidos con los chilenos para un total de nueve triunfos y tres derrotas.

El brasilero Cauã Ricardo dirigirá el partido, su segundo en el torneo. Llega, no obstante, con la experiencia de haber sido asistente del referí en ocho partidos. Lo acompañarán Esteban Filipanics y Armen Abi Saab, con 8 y 7 partidos como asistentes respectivamente.

Paraguay y brasileños se disputan el cuarto lugar en el concierto internacional sudamericano y claramente esta rivalidad trasciende a las franquicias. Dirigirá Mauro Rossi, en su quinto partido del SRA como referí, con la asistencia de Juan Maio (12 partidos como juez de touch) y Victor Hugo Barboza, en su segundo partido en ese rol.

Programación tercera fecha SRA

Viernes 6/3, a las 19 horas

Pampas – Capibaras XV – Referee: Francisco González.

Viernes 6/3, a las 21 horas

Tarucas – Dogos XV – Referee: Nehuén Jauri Rivero.

Sábado 7/3, a las 20 horas

Peñarol – Selknam Rugby – Referee: Cauã Ricardo.

Domingo 8/3, a las 15 horas

Cobras Brasil Rugby – Yacaré XV – Referí: Mauro Rossi.