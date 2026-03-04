Santiago Grassi arranca el año en la élite internacional de la natación

El santafesino radicado en Estados Unidos, Santiago Grassi, competirá en el Tyr Pro Series de Illinois, Estados Unidos, junto a los mejores del mundo

Si bien la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos confirmó que la selección argentina estará compitiendo en la etapa de la Tyr Pro Series, a disputarse en el natatorio FMC de Westmont, lo cierto es que habrá un santafesino en dicha prueba internacional, y es nada más y nada menos que Santiago Grassi, que también es argentino.

Argentina contará con tres nadadores en la parada de Westmont (Illinois) del TYR Pro Swim Series, que se disputará del miércoles 4 al sábado 7 de marzo en el FMC Natatorium, con actividad dividida en series por la mañana y finales por la tarde/noche (hora local). Agostina Hein, Macarena Ceballos y Sebastián Grassi dirán presentes.

Hein buscará que el 2026 le sonría como lo hizo el 2025, donde fue la gran figura de la natación a nivel nacional entre competencias nacionales e internacionales. La nacida en Campana disputará cinco pruebas. Macarena Ceballos, desde Río Cuarto, tendrá la posibilidad de disputar tres competencias, tal indica swimargentina.

La gran novedad será el regreso al plano internacional de Santiago Grassi, quien con dos Juegos Olímpicos en su carrera, regresa a la competencia Pro con dos pruebas. El olímpico santafesino, formado en el Club Atlético Unión será de la partida en los Estados Unidos.

En la rama masculina, Santiago Grassi vuelve a competir en una etapa del TYR Pro Swim Series y está inscripto en tres pruebas individuales. El santafesino, que disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, actualmente es parte del equipo Fast Swim Team y va por una prueba de donde se ubica en lo que va del 2026. En 50m mariposa figura con 23.59; en 100m mariposa, con 51.78; y en 50m libre, con 22.20.

Respecto a Agostina Hein, la bonaerense está anotada en cinco eventos y aparece con posiciones destacadas en la psych sheet. Su mejor ubicación inicial es en 400m combinados, donde figura 2ª con 4:34.34.

Macarena Ceballos, experiencia y con la mira en el podio. La nadadora de 31 años, oriunda de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, competirá en sus tres distancias de pecho y llega con registros que la ubican dentro del lote principal de entrada. En 200m pecho figura 3ª con 2:26.55; en 100m pecho, 3ª con 1:06.89; y en 50m pecho, 4ª con 30.56.

Pruebas de Santiago Grassi en Estados Unidos

-50m mariposa – 23.59

-100m mariposa – 51.78

-50m libre – 22.20