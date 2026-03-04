Uno Santa Fe | Ovación | Santiago Grassi

Santiago Grassi arranca el año en la élite internacional de la natación

El santafesino radicado en Estados Unidos, Santiago Grassi, competirá en el Tyr Pro Series de Illinois, Estados Unidos, junto a los mejores del mundo

Ovación

Por Ovación

4 de marzo 2026 · 09:48hs
El santafesino Santiago Grassi competirá en Estados Unidos.

El santafesino Santiago Grassi competirá en Estados Unidos.

Si bien la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos confirmó que la selección argentina estará compitiendo en la etapa de la Tyr Pro Series, a disputarse en el natatorio FMC de Westmont, lo cierto es que habrá un santafesino en dicha prueba internacional, y es nada más y nada menos que Santiago Grassi, que también es argentino.

Santiago Grassi competirá en Westmont

Argentina contará con tres nadadores en la parada de Westmont (Illinois) del TYR Pro Swim Series, que se disputará del miércoles 4 al sábado 7 de marzo en el FMC Natatorium, con actividad dividida en series por la mañana y finales por la tarde/noche (hora local). Agostina Hein, Macarena Ceballos y Sebastián Grassi dirán presentes.

Hein buscará que el 2026 le sonría como lo hizo el 2025, donde fue la gran figura de la natación a nivel nacional entre competencias nacionales e internacionales. La nacida en Campana disputará cinco pruebas. Macarena Ceballos, desde Río Cuarto, tendrá la posibilidad de disputar tres competencias, tal indica swimargentina.

La gran novedad será el regreso al plano internacional de Santiago Grassi, quien con dos Juegos Olímpicos en su carrera, regresa a la competencia Pro con dos pruebas. El olímpico santafesino, formado en el Club Atlético Unión será de la partida en los Estados Unidos.

En la rama masculina, Santiago Grassi vuelve a competir en una etapa del TYR Pro Swim Series y está inscripto en tres pruebas individuales. El santafesino, que disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, actualmente es parte del equipo Fast Swim Team y va por una prueba de donde se ubica en lo que va del 2026. En 50m mariposa figura con 23.59; en 100m mariposa, con 51.78; y en 50m libre, con 22.20.

Respecto a Agostina Hein, la bonaerense está anotada en cinco eventos y aparece con posiciones destacadas en la psych sheet. Su mejor ubicación inicial es en 400m combinados, donde figura 2ª con 4:34.34.

Macarena Ceballos, experiencia y con la mira en el podio. La nadadora de 31 años, oriunda de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, competirá en sus tres distancias de pecho y llega con registros que la ubican dentro del lote principal de entrada. En 200m pecho figura 3ª con 2:26.55; en 100m pecho, 3ª con 1:06.89; y en 50m pecho, 4ª con 30.56.

Pruebas de Santiago Grassi en Estados Unidos

-50m mariposa – 23.59

-100m mariposa – 51.78

-50m libre – 22.20

Santiago Grassi Estados Unidos Natación
Noticias relacionadas
coudet ya esta en el pais y comienza su ciclo en river

Coudet ya está en el país y comienza su ciclo en River

damian nagel: necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos

Damián Nágel: "Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos"

CRAI disputó el Torneo Estela Cichero en la capital entrerriana.

Se concretó con éxito el Torneo Estela Cichero en el Plumazo de Paraná

Capibaras XV visitará a Pampas en cancha del CASI.

Capibaras XV expone la punta del Súper Rugby Américas en San Isidro

Lo último

Denuncian al Loco Díaz y estalla otro conflicto en Atlético Tucumán

Denuncian al Loco Díaz y estalla otro conflicto en Atlético Tucumán

Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

El fútbol argentino, semillero mundialista rumbo a 2026

El fútbol argentino, semillero mundialista rumbo a 2026

Último Momento
Denuncian al Loco Díaz y estalla otro conflicto en Atlético Tucumán

Denuncian al Loco Díaz y estalla otro conflicto en Atlético Tucumán

Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

El fútbol argentino, semillero mundialista rumbo a 2026

El fútbol argentino, semillero mundialista rumbo a 2026

Jugar con la camiseta de Colón requiere de mucho compromiso y valentía

"Jugar con la camiseta de Colón requiere de mucho compromiso y valentía"

El Gobierno provincial salió a ordenar el debate salarial en la Policía y confirmó los nuevos incrementos

El Gobierno provincial salió a ordenar el debate salarial en la Policía y confirmó los nuevos incrementos

Ovación
Damián Nágel: Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos

Damián Nágel: "Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos"

Capibaras XV expone la punta del Súper Rugby Américas en San Isidro

Capibaras XV expone la punta del Súper Rugby Américas en San Isidro

Santiago Grassi arranca el año en la élite internacional de la natación

Santiago Grassi arranca el año en la élite internacional de la natación

Se viene una velada boxística en San Agustín de Paraná

Se viene una velada boxística en San Agustín de Paraná

Se concretó con éxito el Torneo Estela Cichero en el Plumazo de Paraná

Se concretó con éxito el Torneo Estela Cichero en el Plumazo de Paraná

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos