Damián Nágel: "Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos"

La Liga Esperancina postergó su arranque por el paro dispuesto desde AFA y su presidente, Damián Nágel, analizó el calendario y los costos.

La Liga Esperancina de Fútbol debió reprogramar el inicio de la temporada por el paro impulsado desde AFA , y su presidente, Damián Nágel, trazó un diagnóstico profundo en diálogo con Dial Deportivo (FM 106.3). “La economía está complicada y los clubes hacen malabares para sostenerse” , advirtió.

“Terminamos tarde el 2025, fue un año largo, con problemas y muchas lluvias. Cerramos en diciembre y ya tuvimos que planificar el 2026 sin descanso”, explicó el dirigente. La Primera División mantendrá el formato de dos zonas de 13 equipos, con un interzonal entre los que queden libres para que todos compitan cada fin de semana.

El inicio estaba previsto para el domingo 15 con partido inaugural en Libertad de San Jerónimo Norte, torneo que llevará el nombre de Juliano Ojer, histórico dirigente de la región. Sin embargo, el paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino y bajado a través del Consejo Federal obligó a reprogramar. “Es una decisión que se toma en Buenos Aires y las ligas afiliadas la acatamos. Nosotros tenemos un calendario muy apretado y necesitamos arrancar para que la pelota empiece a rodar y los clubes tengan ingresos”, sostuvo.

Embed

Economía en rojo

Consultado por el valor de las entradas, Nágel precisó que en reunión de presidentes se fijaron topes: 6.000 pesos en formativas y 8.000 en Primera, aunque cada institución puede diseñar promociones para socios o familiares. Pero el eje del análisis estuvo en la coyuntura financiera. “Está complicado. Antes con una pollada o un beneficio se hacía una obra; hoy apenas alcanza para tapar agujeros”, describió. Y agregó: “Hay un buen nivel de cobro de cuota societaria, eso permite planificar, pero hay que trabajar muy fino. No se puede hacer ninguna locura”. El dirigente valoró los aportes provinciales para obras de iluminación LED, aunque remarcó que sin ayuda política “para los clubes que no tienen mutuales es prácticamente imposible”.

LEER MÁS: Capibaras XV expone la punta del Súper Rugby Américas en San Isidro

El desafío de las formativas

En materia estructural, el presidente reconoció que el formato actual de dos zonas extensas “está prácticamente obsoleto” para la cantidad de equipos que integran la liga. La intención de pasar a tres zonas fue descartada porque implicaba finalizar la competencia en septiembre y dejar a los chicos sin actividad formal durante varios meses. “Tenemos que buscar un sistema que permita clasificar a más equipos, que los chicos lleguen ilusionados hasta la última fecha”, señaló. El Consejo de Fútbol Infantil ya trabaja en una reforma pensando en 2027, con el objetivo de equilibrar competitividad, calendario y sostenibilidad económica.

Mundial y continuidad

De cara al Mundial, la idea es sostener la actividad. “En principio vamos a seguir jugando. Si hay un partido determinante se analizará, pero la intención es mantener la normalidad”, afirmó. La Liga Esperancina, que se nutre en buena medida de futbolistas provenientes de la Liga Santafesina y de jugadores que quedan libres de procesos formativos en clubes profesionales, atraviesa un proceso de crecimiento deportivo que contrasta con las dificultades financieras.