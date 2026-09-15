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La localía es lo que sostiene a Unión para ilusionarse con los playoffs

Unión se ubica 8º en la Zona A, pero está claro que la mayoría de los puntos los obtuvo jugando en el 15 de Abril mostrando una alta efectividad

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2026 · 10:16hs
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Unión obtiene el 75% de efectividad jugando en el 15 de Abril.

José Busiemi/UNO Santa Fe.

Unión obtiene el 75% de efectividad jugando en el 15 de Abril.

Se llevan jugadas nueve fechas del Torneo Clausura y las estadísticas indican que Unión se encuentra 8º en la Zona A con 13 puntos, siendo el último clasificado a los playoffs.

Unión sostiene su ilusión por lo hecho en el 15 de Abril

Y esa posición de privilegio, claramente se sostiene por lo hecho en condición de local. Y es que el Tate mantiene una efectividad muy importante jugando en el 15 de Abril.

Al punto tal, que de los 13 puntos que cosechó, nueve los obtuvo jugando ante su gente, dado que jugó cuatro partidos, ganando tres y perdiendo el restante.

La campaña en Santa Fe indica que Unión venció a Lanús 2-1, Sarmiento 4-1 e Instituto 3-2. Y la única derrota fue ante Central Córdoba por 2-1.

LEER MÁS: Con los pibes como bandera, Unión define su camino en el Clausura

De esta manera, en el 15 de Abril, la efectividad del Tate es del 75% y además tiene una diferencia de gol de +4 con 10 goles a favor y seis en contra.

Mientras que en condición de visitante, Unión disputó cinco partidos, de los cuales ganó uno que fue ante Aldosivi 3-1, empató 2-2 con Platense y perdió 2-0 con Gimnasia de Mendoza, 1-0 ante San Lorenzo y 2-1 contra Talleres.

Así las cosas, fuera de Santa Fe, el elenco conducido por Leonardo Madelón apenas sumó cuatro puntos sobre 15, con una efectividad del 26,6% y una diferencia de gol de -2 con seis goles a favor y ocho en contra.

Unión playoffs
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