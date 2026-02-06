Selección Argentina: los ocho jugadores que compiten por cuatro lugares en la lista de Scaloni

Lionel Scaloni está afinando lo que aún le resta definir de la famosa lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, y si bien antes está la Finalissima, Lionel Scaloni está afinando lo que aún le resta definir de la famosa lista definitiva de la Selección Argentina para competir. Hay nombres que tienen su lugar asegurado, pero ¿y los que no? ¿quiénes son?

El técnico argentino tendría 22 lugares casi asegurados y tiene pensado a 8 jugadores para suplir los 4 restantes.

Cuándo arranca el Mundial 2026 para Argentina: todo lo que hay que saber

Apenas terminabamos de festejar el Mundial de Qatar, los argentinos ya nos poníamos manijas por lo que se venía: el Mundial 2026. Por más que hayamos salido campeones, todos quieren más y eso es una cuarta estrella en el escudo.

Con Lionel Scaloni a la cabeza y un plantel con una base importante ya asentada, la Selección argentina se prepara para volver a ser candidata en esta Copa Mundial de Fútbol. Junto a España, Francia, Inglaterra y Brasil, la albiceleste aparece como una de las favoritas.

Tras el sorteo de los grupos, se conoció que la Selección argentina formará parte del Grupo J, compartiendo con Argelia, Jordania y Austria. La distribución de los partidos serán:

Fecha 1 vs. Argelia: martes 16 de junio, a las 22 en Kansas City.

Fecha 2 vs. Austria: lunes 22 de junio, a las 14 en Dallas.

Fecha 3 vs. Jordania: sábado 27 de junio, a las 23 en Dallas.

Pero en la previa, puntualmente el 27 de marzo, la Selección argentina enfrentará a España por la Finalissima, y durante los primeros 10 días del mes de junio, Scaloni podrá medirse contra otras dos selecciones en partidos amistosos.

Aunque no hay una fecha definida el técnico Campeón del Mundo presente la lista definitiva para el Mundial 2026, se daría a fines de mayo.

Los 8 jugadores que pelean por los 4 lugares que quedan para el Mundial

La lista para el Mundial 2026 debe contar con 26 nombres, Lionel Scaloni tiene en claro un gran panorama de los jugadores que van a conformar, al menos, el 75% de ella. Entre tanto, los que faltan dependerán de sus rendimientos en estos últimos meses, o de la aparición de una tapado del técnico.

Hasta el momento 20 jugadores ya tendrían su aciento en el avión que los lleve a la Copa del Mundo, mientras que otros 2 casi que lo tienen, y 8 jugadores compiten por los 4 lugares restantes.

Se trata de Marcos Acuña y Valentín Barco, que compiten por el lateral por izquierda. Marcos Senesi y Facundo Medina que aparecen como alternativa en la saga central. Alejandro Garnacho y Paulo Dybala en un perfil más ofensivo, mientras que Juan Manuel López irá mano a mano contra Joaquín Panicheli. 4 de estos nombres completarían la lista para el Mundial 2026.