Francisco Cerúndolo derrotó a Hugo Gaston y se metió en la tercera ronda de Roland Garros

El tenista argentino Francisco Cerúndolo venció en cuatro sets al francés Hugo Gaston y su oponente en la próxima instancia será el estadounidense Zachary Svajda

El argentino Francisco Cerúndolo (25°) se metió en la tercera ronda de Roland Garros luego de su triunfo en cuatro sets ante el francés Hugo Gaston.

Cerúndolo, a quien se le abrió mucho el cuadro para seguir avanzando, se impuso por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1 luego de dos horas y 46 minutos.

El encuentro comenzó torcido para el argentino, ya que tuvo un muy flojo primer set, mientras que Gaston aprovechó esta situación para tomar rápidamente el control y quedarse con el mismo con un cómodo 6-2.

Sin embargo, el mayor de los hermanos Cerúndolo no bajó los brazos y en el primer game del segundo set consiguió un quiebre que sería clave, ya que a partir de allí mantendría todos sus turnos de servicio para quedarse con la segunda manga por 6-4.

Los siguientes sets fueron un monólogo por parte de Cerúndolo, que no le dio chances a su oponente y lo pasó por arriba con scores de 6-2 y 6-1 para quedarse con la victoria y la clasificación a la tercera ronda. Su siguiente oponente será el estadounidense Zachary Svajda, quien derrotó en la segunda ronda al australiano Adam Walton.

Esta edición de Roland Garros se presenta como una muy buena oportunidad para Cerúndolo, ya que el año pasado cayó en la primera ronda, por lo que tiene una muy buena oportunidad para sumar una importante cantidad de puntos que le permita soñar con el regreso al top 20 del ranking ATP.

Luego de su triunfo ante Gaston, Cerúndolo habló entre risas acerca de su hermano Juan Manuel, quien dio la sorpresa del año al derrotar al italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner: "Cuando estaba en el cuarto set iba a buscar la toalla y le gente me decía 'tu hermano está ganando'... y cuando me dicen que ganó pienso 'la concha de la lora, ahora tengo que ganar yo porque no puedo falllar ahora'".

Otro de los argentinos que jugó este jueves fue Facundo Díaz Acosta, quien cayó en cinco sets ante el estadounidense Learner Tien en un encuentro que se extendió durante casi cuatro horas.

La actividad para los argentinos este jueves finalizará con los encuentros entre Román Andrés Burruchaga y el canadiense Félix Auger-Aliassime, y además del de Francisco Comesaña y el italiano Luciano Darderi (14°).