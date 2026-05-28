Colón mantendrá el mismo esquema táctico con la presencia de Darío Sarmiento

Más allá de aguardar por las recuperaciones de Lértora y Rasmussen, el DT de Colón mantendrá el esquema táctico y Sarmiento seguirá como titular

Colón podría jugar con la misma formación que arrancó el partido contra All Boys.

Si bien Colón no pudo ganar ante Mitre, el entrenador sabalero Ezequiel Medrán tendría definido mantener el esquema táctico y por primera vez en condición de visitante, dejar de lado el sistema que incluye a tres volantes de marca.

Por ello, el DT mantendría en la formación titular a Darío Sarmiento, mientras aguarda por la recuperación de Federico Lértora y Federico Rasmussen.

Pero más allá de estas cuestiones, la principal decisión del entrenador, sería arriesgar un poco más como visitante, poniendo en cancha cuatro futbolistas de características ofensivas.

En consencuencia, si Lértora es de la partida, el capitán estará ingresando en lugar de Matías Muñoz, pero si no llega a recuperarse para ser titular, el exGimnasia de Mendozase mantendría dentro de los 11.

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De esta manera, Lértora o Muñoz jugarán al lado de Ignacio Antonio, mientras que por el carril derecho estará Julián Marcioni y por izquierda Ignacio Lago, con Darío Sarmiento por el centro, como mediapunta.

Por otra parte, Federico Rasmussen tiene chances concretas de retornar a la titularidad luego de la entorsis de tobillo y lo hará en lugar de Sebastián Olmedo.

Así las cosas, la probable formación sería con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Leandro Allende; Ignacio Antonio, Federico Lértora o Matías Muñoz, Julián Marcioni, Darío Sarmiento, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.