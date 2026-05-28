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Colón, con un duro trance de torneo: ¿será clave para la continuidad de Medrán?

Colón afrontará cuatro partidos como visitante en sus próximos cinco compromisos. Mientras el equipo sigue sin despegar, crecen los cuestionamientos al DT por la irregularidad y la falta de una identidad definida.

Ovación

Por Ovación

28 de mayo 2026 · 12:49hs
Colón, con un duro trance de torneo: ¿será clave para la continuidad de Medrán?

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón sigue prendido en la pelea grande de la Zona A de la Primera Nacional, aunque puertas adentro el clima está lejos de ser de tranquilidad absoluta. El empate frente a Mitre en el Brigadier López dejó al equipo sin liderazgo y volvió a exponer una sensación que atraviesa buena parte del semestre: el conjunto de Ezequiel Medrán compite, suma, pero todavía no transmite seguridad.

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Y en ese contexto, el calendario aparece como un factor determinante para el futuro inmediato del entrenador. Con cuatro salidas en los próximos cinco partidos, el Sabalero ingresará en una etapa donde ya no alcanzará solamente con mantenerse cerca de la punta. También deberá mostrar señales futbolísticas más contundentes.

La gran deuda de Colón: sostenerse fuera del Brigadier López

Si hay un dato que resume el momento de Colón es el contraste entre lo que produce en Santa Fe y lo que ofrece cuando sale de casa.

En condición de local, el equipo se muestra sólido, dominante y eficaz. Pero cada vez que juega fuera del Brigadier López, baja considerablemente su rendimiento.

La campaña como visitante es una de las más flojas entre los equipos que pelean arriba: apenas consiguió una victoria y muchas veces exhibió una postura demasiado conservadora.

Justamente ahí aparece uno de los cuestionamientos más fuertes hacia Medrán. El DT todavía no logró consolidar una idea fija y termina modificando estructuras y características en función del escenario.

No es casualidad que en Santa Fe utilice futbolistas ofensivos como Darío Sarmiento, mientras que fuera de casa elija variantes más físicas y defensivas con Matías Muñoz o Agustín Toledo.

Esa búsqueda permanente todavía no derivó en un equipo estable.

Un plantel caro y una exigencia cada vez mayor en Colón

El contexto también eleva inevitablemente la vara. Colón armó uno de los planteles más importantes de toda la categoría y eso hace que la obligación sea pelear el ascenso de manera directa. Sin embargo, más allá de mantenerse a solo un punto de la cima, el equipo nunca logró despegarse ni marcar diferencias claras respecto a sus competidores.

Incluso, Medrán carga además con el antecedente del cierre de 2025, donde apenas ganó un partido en siete presentaciones. Ese recorrido hace que el próximo tramo pueda transformarse en decisivo.

Lo que viene para el Sabalero

El fixture que tendrá Colón en las próximas semanas asoma como uno de los más complejos de la temporada: Almirante Brown (V), Ciudad Bolívar (L), Defensores de Belgrano (V) y Chaco For Ever (V).

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Y después del receso, el reinicio de la segunda rueda será nada menos que en Puerto Madryn frente a Deportivo Madryn.

La sensación es clara: Colón necesita sumar, pero sobre todo necesita convencer. Porque en un torneo tan parejo como la Primera Nacional, mantenerse cerca de la punta puede no ser suficiente si el equipo no encuentra una identidad confiable.

El ciclo Medrán, en números

Primera Nacional 2025: 7 partidos, 1 victoria, 2 empates, 4 derrotas, 23,8% de efectividad, 3 goles a favor y 6 goles en contra.

Primera Nacional 2026: 14 partidos, 6 victorias, 6 empates, 2 derrotas, 50% de efectividad, 17 goles a favor y 12 goles en contra.

Totales: 21 partidos, 7 triunfos, 8 empates, 6 derrotas, 41,2% de efectividad, 20 goles convertidos y 18 goles recibidos.

Colón Medrán Almirante Brown
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