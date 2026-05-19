La Selección Argentina U18 comenzó su concentración en Santa Fe rumbo a la AmeriCup

La Selección Argentina masculina U18 inició en Santa Fe su parte final de la preparación para disputar la AmeriCup en León (México), desde el 1 al 7 de junio

La Selección Argentina masculina U18 inició en Santa Fe su parte final de la preparación para disputar la AmeriCup en León (México), desde el 1 al 7 de junio.

En el plantel de 16 jugadores convocados por Mauro Polla están Manuel Hernández (Gimnasia) y Pedro Spajic (Unión). Además, fueron invitados a entrenar los jugadores de Regatas Santa Fe, Juan Lemos y Francisco Bertone.

Los chicos trabajarán hasta el 29 de mayo, con dos amistosos ante la Selección de Uruguay: el primero de ellos será el domingo 24 a puertas abiertas, desde las 21. La revancha será a puertas cerradas el lunes 25 a las 15.

Formato de la AmeriCup

Argentina integrará el Grupo A junto a Brasil, Estados Unidos y México, en tanto que el Grupo B estará compuesto por República Dominicana, Venezuela, Canadá y Puerto Rico. El torneo contará con un formato de competencia renovado con respecto a ediciones anteriores.

Luego de una fase de grupos de tres partidos en formato todos contra todos, aquellos equipos que clasifiquen en el primer puesto accederán directo a semifinales. Los que finalicen segundos cruzarán en cuartos de final contra los terceros del grupo opuesto por un boleto en las semis. Los elencos que cerraron la primera fase en la última colocación disputarán directamente la reclasificación del quinto al octavo lugar.

Además, los cuatro equipos que accedan a las semifinales del certamen obtendrán su boleto a la Copa del Mundo U19 del próximo año.

La lista de jugadores convocados de la Selección Argentina en Santa Fe

Aman, Gonzalo | 2008 | Peñarol de Mar del Plata

Basualdo, Lautaro | 2010 | Pallacanestro Varese (ITA)

Caumo, Joaquín | 2008 | Estudiantil Porteño

Céliz, Joaquín | 2008 | Obras Sanitarias

Cornalis, Facundo | 2008 | Obradoiro (ESP)

Fessia, Mateo | 2008 | Boca Jrs

Gobetti, Bautista | 2008 | Provincial de Rosario

Groppa, Genaro | 2008 | Liniers de Bahía Blanca

Hernández, Manuel | 2008 | Gimnasia de Santa Fe

Márquez, Juan | 2008 | Sportivo Escobar

Moravansky, Román | 2008 | Ferro Carril Oeste

Pettinaroli, Santiago | 2008 | Bochas Sport Club de Colonia Caroya

Pettovello, Benjamín | 2008 | Stings Mantova (ITA)

Spajic, Pedro | 2008 | Unión de Santa Fe

Taborda, Benjamín | 2010 | 9 de Julio de Rafaela

Torrens, Elías | 2008 | Obras Sanitarias