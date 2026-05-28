Los productos que más se venden hoy en los kioscos de la ciudad: bebidas alcohólicas baratas, cigarrillos y ansiolíticos

La caída del poder adquisitivo modificó los hábitos de compra en los comercios de cercanía. Desde la Cámara de Kiosqueros de Santa Fe advirtieron un fuerte descenso en las ventas de golosinas y productos impulsivos

La crisis económica continúa golpeando con fuerza a los comercios de cercanía en la ciudad de Santa Fe. Kioscos, almacenes y despensas barriales atraviesan una fuerte caída del consumo y muchos comerciantes aseguran que cada vez es más difícil sostener la actividad frente al aumento de tarifas, alquileres e impuestos.

Así lo expresó Ricardo Mascheroni, representante de la Cámara de Kiosqueros de Santa Fe, quien describió un escenario complejo para el sector y alertó sobre el cierre de negocios históricos en distintos barrios de la capital provincial.

“Si uno recorre barrios como María Selva o Sargento Cabral, es tremenda la cantidad de almacenes con más de 20 o 30 años que han ido cerrando porque no pueden sostener el alquiler, la luz o los impuestos”, afirmó.

Qué productos se venden más en los kioscos en plena crisis

De acuerdo al dirigente, el cambio más fuerte se observa en los hábitos de consumo. Los clientes dejaron de comprar productos considerados “de impulso” y priorizan únicamente lo esencial.

Entre los artículos que más crecieron en ventas aparecen:

Cigarrillos y productos derivados del tabaco

Bebidas alcohólicas de bajo costo

Ansiolíticos y productos vinculados al estrés

Productos básicos y económicos de consumo diario

En contrapartida, cayeron notablemente las ventas de:

Golosinas

Alfajores

Chocolates y bombones

Snacks y productos “premium”

Artículos importados o de mayor valor

“Hoy la gente privilegia comprar un alimento antes que una golosina o un postre. Esa es la realidad”, sostuvo Mascheroni.

Menos consumo y más cierres de comercios

Desde la entidad aseguran que la situación ya pone en duda la rentabilidad del rubro. Muchos kiosqueros trabajan más horas para recaudar menos y apenas lograr sostener el negocio. “Ya casi no es rentable tener un kiosco. Antes una persona podía estudiar trabajando en un kiosco. Hoy sería imposible”, señaló el referente del sector.

Además, advirtió que mientras cierran pequeños comercios barriales, avanzan las grandes cadenas y formatos concentrados de venta.

Según explican desde la Cámara, el fenómeno no solo afecta a los comerciantes, sino también al entramado social de los barrios, donde los kioscos y almacenes cumplen una función clave de cercanía y contención cotidiana.

El impacto de la crisis en el consumo cotidiano

El panorama refleja un cambio profundo en las prioridades de compra de los santafesinos. La pérdida del poder adquisitivo obliga a muchas familias a eliminar gastos considerados secundarios y limitar el consumo a productos indispensables.

Para los comerciantes, la preocupación principal pasa por la continuidad de los negocios en los próximos meses, especialmente con la llegada del invierno y el aumento de los costos fijos.

Mientras tanto, los kioscos intentan sobrevivir adaptándose a un consumidor que compra menos, busca precios más bajos y dejó atrás muchos consumos tradicionales.

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