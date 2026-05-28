Uno Santa Fe | Colón

Colón, entre los que más generan y los que pelean arriba en la Zona A

Un informe de Data Moroni ubicó al Sabalero dentro del grupo de equipos que mejor producen ofensivamente y logran transformar ese volumen en puntos. El equipo de Ezequiel Medrán aparece cuarto, a solo una unidad de la cima.

28 de mayo 2026 · 13:21hs
Colón, entre los que más generan y los que pelean arriba en la Zona A

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón perdió la punta de la Zona A tras el empate frente a Mitre en el Brigadier López, pero los números siguen marcando que el equipo continúa siendo uno de los grandes protagonistas de la Primera Nacional.

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Así lo refleja un nuevo informe estadístico elaborado por Data Moroni, donde se analiza el rendimiento de los equipos a partir de dos variables: la cantidad de puntos obtenidos y el xG (goles esperados), una métrica que permite medir cuánto peligro genera cada conjunto en ataque.

Y allí el Sabalero aparece bien posicionado.

Colón, en el grupo de los que “generan y suman”

El estudio dividió a los equipos de la Zona A en cuatro segmentos distintos, tomando como referencia dos cortes:

* xG promedio del grupo: 13,84

* Mediana de puntos: 17,5

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Dentro de ese análisis, Colón quedó incluido en el grupo destacado en color verde, reservado para los equipos que no solo producen situaciones ofensivas por encima de la media, sino que además logran reflejarlo en la tabla de posiciones.

Ese grupo está integrado por: Ferro, Godoy Cruz, Colón, Deportivo Morón y Los Andes.

La conclusión del informe es clara: el equipo de Ezequiel Medrán genera volumen ofensivo y logra acompañarlo con resultados competitivos.

Más allá de las críticas futbolísticas y de cierta irregularidad que todavía arrastra el equipo, los números muestran que Colón está entre los conjuntos más productivos de la categoría.

Los que suman sin generar y los que no logran traducir lo que producen

El relevamiento también expone otras realidades dentro de la Zona A. Por ejemplo, Ciudad Bolívar, Deportivo Madryn, Almirante Brown y San Miguel integran el grupo de equipos que suman muchos puntos pese a no superar el promedio de generación ofensiva.

Según el informe, esos equipos sostienen su campaña a partir de otros recursos: eficacia, solidez defensiva, pelota parada y aprovechamiento de momentos puntuales.

En tanto, Defensores de Belgrano aparece como el único conjunto catalogado dentro del grupo “genera, pero no suma”, ya que produce situaciones por encima de la media pero no logra trasladarlo a la tabla.

Por último, Racing de Córdoba, All Boys, Acassuso, Central Norte, Chaco For Ever, Estudiantes de Caseros, San Telmo y Mitre quedaron ubicados en el sector más bajo del análisis, por debajo tanto en generación ofensiva como en puntos obtenidos.

Lo que reflejan los datos del Sabalero

El informe termina reforzando una sensación que hoy atraviesa el presente de Colón. El equipo sigue sin terminar de convencer desde el funcionamiento, especialmente fuera de Santa Fe, pero continúa construyendo situaciones de peligro y manteniéndose en la pelea grande de la Zona A.

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De hecho, el Sabalero aparece cuarto y a apenas un punto del líder, en un campeonato extremadamente parejo. La estadística no siempre garantiza resultados futuros, pero sí ofrece una lectura interesante: más allá de las dudas futbolísticas, Colón sigue siendo uno de los equipos que más produce dentro de la categoría.

Colón Medrán Brigadier López
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