Desde este martes 9 de diciembre y hasta el domingo 14 se conocerán varios monarcas del Torneo Oficial de la ASB en ambas ramas. En U13 y U15 Femenino serán duelos a un solo partido, mientras que en U17 son dos partidos finales.
Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas
Hasta el domingo 14 se conocerán varios monarcas del Torneo Oficial de la ASB en ambas ramas. A continuación, los detalles
Por Ovación
Asimismo, este miércoles saldrá el campeón U19 y el domingo el mejor del segundo certamen Promocional de la temporada 2025.
MARTES 9 DE DICIEMBRE
20.00 U17 - CUST vs. Almagro (Final 1 - Rama Femenina)
MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE
19.30 U13 Desarrollo - Polideportivo Recreo vs. Almagro (Final única)
21.00 U19 - República del Oeste vs. Rivadavia (Final 3 - Rama Masculina)
VIERNES 12 DE DICIEMBRE
21.30 U13 - CUST B vs. Almagro (Final única - Rama Femenina)
SÁBADO 13 DE DICIEMBRE
17.00 U13 - Almagro vs. Colón (SJ) (Final única - Rama Masculina)
18.00 U17 - Unión A vs. Gimnasia (Final - J1 - Rama Masculina)
18.00 U15 - CUST A vs. Almagro (Final única - Rama Femenina)
DOMINGO 14 DE DICIEMBRE
18.00 U17 - Almagro vs. CUST (Final 2 - Rama Femenina)
20.00 Promocional - Kimberley vs. Unión y Progreso (Final - J3 - Rama Masculina)