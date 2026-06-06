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El "Puente Palito" no será demolido: buscan transformarlo en un mirador histórico y vecinos de Alto Verde quieren ser parte del proyecto

Aunque parte de la estructura será desmontada por su deterioro, el municipio conservará un sector del emblemático puente para transformarlo en un espacio turístico y de memoria. Instituciones barriales respaldan la iniciativa, pero reclaman ser parte de las decisiones.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

6 de junio 2026 · 18:35hs
El histórico Puente Palito de Alto Verde tendrá una nueva función

El histórico Puente Palito de Alto Verde tendrá una nueva función

El histórico Puente Palito de Alto Verde tendrá una nueva función. Tras confirmarse que una parte de la estructura será desmontada debido a su avanzado estado de deterioro, la Municipalidad de Santa Fe anunció que conservará un sector para convertirlo en un mirador histórico y turístico, con el objetivo de preservar uno de los símbolos más representativos del distrito costero.

La propuesta fue presentada por el intendente Juan Pablo Poletti y recibió una valoración positiva por parte de vecinos e instituciones de Alto Verde, que desde hace años impulsan iniciativas para proteger el patrimonio histórico y cultural del barrio.

Sin embargo, desde la comunidad plantearon la necesidad de ser incluidos en la planificación del proyecto y reclamaron una intervención integral del entorno para que el futuro espacio genere beneficios concretos para los habitantes de la zona.

Puente palito 3.jpg

Un símbolo de la identidad de Alto Verde

Claudio Monzón, integrante de la Red de Instituciones de Alto Verde, señaló que los vecinos buscan participar activamente en la definición del destino del puente.

Queremos estar en esta mesa de diálogo porque tenemos un plan B también”, expresó en diálogo con RTS, al referirse a distintas propuestas de restauración o reutilización turística que surgieron desde la propia comunidad.

Entre las alternativas planteadas aparecen la construcción de miradores, espacios para fotografías y un ingreso turístico que permita incorporar a Alto Verde dentro de los circuitos culturales y recreativos de la ciudad.

LEER MÁS: "No decidan sin nosotros": Alto Verde exige una mesa de diálogo por el futuro del Puente Palito

Un puente con historia

El escritor e investigador Juan Taborda destacó el valor histórico de la estructura y recordó que el Puente Palito fue inaugurado en 1962, convirtiéndose durante más de tres décadas en el único acceso vial al distrito. “Solamente teníamos la canoa para cruzar y el puente nos conectó directamente con la ciudad de Santa Fe”, recordó en RTS.

Además, remarcó que la estructura forma parte de la memoria colectiva de Alto Verde y sobrevivió a acontecimientos históricos como la inundación de 1983 y la caída de parte del puente colgante.

Sigue de pie a pesar de todo y nosotros lo queremos porque es parte de nuestra historia”, sostuvo.

puente-palito.jpg

Un proyecto con mirada turística

Desde las instituciones barriales consideran que la puesta en valor del Puente Palito puede transformarse en una oportunidad para potenciar el turismo local y visibilizar la riqueza cultural de Alto Verde.

En ese sentido, destacaron la importancia de incorporar al barrio dentro de los recorridos turísticos de la ciudad, resaltando figuras emblemáticas vinculadas a la comunidad, como Horacio Guarany y Roberto Villar.

Mientras avanzan las definiciones sobre el futuro de la estructura, vecinos y referentes locales coinciden en un objetivo común: preservar un símbolo que forma parte de la identidad de Alto Verde y convertirlo en un espacio que mantenga viva su historia para las próximas generaciones.

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