En un repleto Tribu Mocoretá, Regatas (SF) superó 66-64 a Unión A para cerrar un gran año donde varios chicos ya debutaron en Primera División, al conquistar el Oficial U15. En la fase regular, el Lagunero ganó sus 19 partidos, con 1790 puntos a favor y 861 en contra. Por cuartos de final, barrió 2-0 a Rivadavia (86-53 y 81-75).
Regatas (SF) gritó campeón del Oficial U15 ante su gente
En un repleto Tribu Mocoretá, Regatas (SF) superó 66-64 a Unión A para quedarse con el Oficial U15. Un cierre a todas luces
Por Matías Russo
Ya en semifinales dio cuenta 2-0 de Gimnasia: 84-56 y 92-51. La frutilla a la enorme campaña la colocó ante su gente con el 66-64 frente al Tate A en la final única.
Sintesis de Regatas (SF) y Unión A
REGATAS (SF) 66: Emilio Hernández 8, Juan Lemos 23, Octavio Montesano 0, Francisco Bertone 12, Lucio Barberis 0, Lorenzo Galdon 2, Luciano Giudici 13, Santino Pozzo Galdon 2, Gerónimo Ludueña 0, Santiago García 3, Thiago Real 3, Ignacio Gras 0. DT: Mariano Espinosa.
UNIÓN A 64: Franco Aguirre 0, Mateo Pérez 4, Jano Brousse 14, Mateo Trempos 5, Francisco Sonzogni 9, Joaquín Bugna 13, Franco Prochaska 0, Benjamín Garau 2, Conrado Alegre 12, Bautista Canga 0, Bautista Morales 0, Juan Ponsetto 5. DT: Branco Molinero.
Parciales: 11-16, 36-30 y 53-41.
Árbitros: Juan Jasson, Brian Pérez y Facundo Barca.
Cancha: Tribu Mocoretá.