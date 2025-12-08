Regatas (SF) gritó campeón del Oficial U15 ante su gente

En un repleto Tribu Mocoretá, Regatas (SF) superó 66-64 a Unión A para quedarse con el Oficial U15. Un cierre a todas luces

En un repleto Tribu Mocoretá, Regatas (SF) superó 66-64 a Unión A para cerrar un gran año donde varios chicos ya debutaron en Primera División, al conquistar el Oficial U15. En la fase regular, el Lagunero ganó sus 19 partidos, con 1790 puntos a favor y 861 en contra. Por cuartos de final, barrió 2-0 a Rivadavia (86-53 y 81-75).