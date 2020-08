"Si no se puede jugar la Copa este año, que no se juegue"

Nicolás Kreplak habló sobre el regreso de la Copa Libertadores y considera que no es conveniente "hacer intercambios internacionales" para un deporte.

El viceministro de Salud bonaerense dialogó en Radio con Vos y dio su visión sobre el deporte a nivel internacional y su reactivación en tiempos de pandemia por coronavirus. Manifestó que "a pesar que me encanta el fútbol, lo digo por una cuestión de poner adelante la salud".

Aclaró que su mirada es de "especialista" y no de "funcionario", y que las decisiones las toma el Gobierno Nacional en perspectiva con AFA y el Ministerio de Salud. Sin embargo, aportó su visión: "Si analizamos la situación en este contexto, con países con dos millones de casos como Brasil... abrir intercambios internacionales para un deporte, que si bien a todos nos encanta, es algo que se puede volver el año que viene y no pasa nada". Y en la misma línea, se preguntó: "¿Cómo vamos a abrir cuando esto está en América Latina?".

image.png Nicolás Kreplak se refirió al futuro de la Copa Libertadores tras los casos de coronavirus en Argentina.

En ese sentido, ratificó su postura y declaró que "Si es indispensable que haya un torneo este año y no se puede jugar, bueno que no se juegue". Y al ser consultado sobre el impacto económico por la recisión y la industria paralizada, argumentó: "Hay una tapa del New York Times que es impresionante, y compara la caída económica de Estados Unidos con otras crisis y la diferencia es abismal. Hay que ponerlo en esta perspectiva, la economía no es un problema del encierro, sino es la pandemia".

