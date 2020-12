Silvio Azoge trabaja en Central San Carlos

"El primer contacto que tuve fue con Gonzalo Schmidalter, que venía siendo el entrenador de la primera, y como pasó a coordinador general, se puso en contacto conmigo, al tiempo se suspendió el torneo de Liga Santafesina, yo estaba vinculado a La Perla del Oeste, y ahí si pudimos comenzar a charlar más de lo que querían en Central San Carlos. No conocía mucho de la interna, y como estaba armada la estructura deportiva y eso me sedujo mucho" explicó Silvio Azoge al portal Fútbol de Santa Fe.

El entrenador de la primera división de Central San Carlos contó que "voy a un cuerpo técnico armado, eso está bueno, porque es una experiencia nueva para mí, con el profe Silvestre que lo conozco de Colón, no trabajamos juntos, pero si nos veíamos todas las mañanas en los entrenamientos. Fue en 2017 y el año pasado cuando trabajé en Colón, después está Marcelo Oggier que es el entrenador de reserva, Carolina Ciuffo que es una psicóloga deportiva, el sacerdote Nico Novero que trabaja con los chicos que lo requieren, y con las familias. Está como entrenador de arqueros Juan Torres, que es el hijo de Sergio, que está hace un tiempo".

El exdefensor sabalero fue presentado oportunamente por las autoridades de la prestigiosa entidad sancarlina.

El exayudante del Flaco Tobaldo en La Perla señaló que "las instalaciones del club son muy buenas, las canchas sembradas, materiales, tienen un vínculo con Lanús, para aquellos jugadores que quieran ser jugadores profesionales. Todo eso me gustó mucho la idea, y que me hayan elegido está muy bueno. Vienen de ser bicampeones en Liga Esperancina, y les agradecí que se fijaron en mi trabajo".

El exDT de San Lorenzo Esperanza comentó que "la campaña que hicimos fue buena, llegamos a semifinales contra Unión, no perdimos ningún partido de play off, lo hicimos en la definición por penales. Con todos chicos del club, ahí Central, el noventa por ciento del equipo son de las canteras, tienen pocos refuerzos. Del plantel es lo que menos hablamos, pero la intención es contar con algunos chicos que han tenido participación en reserva. Hay buenos jugadores, los conozco, porque ellos no eliminaron en reserva en cuartos de final. Estoy contento e ilusionado, y por eso empezamos a trabajar dos veces por semana".

El exdefensor, nacido en Recreo, explicó que el vínculo con el elenco sancarlino "es por un año, ellos la idea que tienen en un futuro no muy lejano, es que el entrenador sea de la institución. Ellos ya me lo manifestaron, la idea es formar un profe, un entrenador, un cuerpo técnico del riñón del club. Me dijeron luego que querían que me quede un tiempo, para potenciar el plantel. Siempre dirigí equipos con jugadores del lugar, a diferencia de otros que se llevan su gente. En Gimnasia jugué con el mismo plantel del ascenso, al igual que en La Perla, por ahí llevas puestos puntuales que no hay en el club".