"Vos salís con mi mujer, tomá": un motociclista le pegó un tiro en la cabeza a un hombre en B° General López

Sucedió a las 4:30 en la ventana de atención al expendio de un local de bebidas en avenida Cafferata y calle Beruti. Maximiliano Tevez de 30 años resultó impactado por un balazo en la cabeza, reconoció al agresor y se negó a denunciarlo.

Esta madrugada de domingo, después de las 4,30, en inmediaciones de la esquina de avenida Cafferata con calle Beruti, en barrio General López al noroeste de la capital santafesina, un motociclista se aproximó a un muchacho que estaba comprando bebidas en un comercio, sacó un arma de fuego, le gritó "vos salís con mi mujer, tomá" y le disparó un balazo que lo impactó en la cabeza.

La víctima, Maximiliano Adrián Tevez de 35 años, fue ensangrentado en la cabeza y caminó hasta la casa de un amigo que vive en la esquina Viñas y pasaje Andías y Echagüe y le pidió ayuda. El amigo, C. E. S. de 30 años, llamó a los operadores de la central de emergencias 911, pidió la presencia policial y de un médico.

"A esto lo arreglo yo"

Minutos después llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico que dialogaron con C. E. S. de 30 y con Maximiliano Adrián Tevez de 30 años, que dijo que conoce a su agresor, y se negó a proporcionar su identidad con una frase lacónica y contundente "a esto lo arreglo yo", negándose a formular denuncia sobre el suceso que lo tuvo como víctima.

Luego, llegó una médica en una ambulancia que asistió al herido constatando que presentaba un impacto de bala con orificio de salida en el parietal derecho y que, aunque Tevez estaba consciente, sería trasladado al hospital Iturraspe para su atención. Una vez en el nosocomio público, los médicos de la Emergentología constataron que se trataba de un impacto de arma de fuego en la cabeza sobre el parietal derecho y con orificio de salida sin correr peligro de muerte.

Sin imágenes

Los policías del Comando Radioeléctrico que actuaron en el procedimiento, luego fueron hasta el negocio de venta de bebidas ubicado en inmediaciones de la esquina de avenida Caferata y calle Beruti, dialogaron con el comerciante, que señaló que en el momento en el que se consumó la agresión él estaba en la parte posterior del local acomodando mercaderías, que escuchó el disparo, pero que no vio nada, y que el local cuenta con cámaras de videovigilancia, pero que no funcionan.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del ataque criminal sufrido Teves a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI, ambas de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi, que ordenó un informe médico sobre el estado de salud de Teves, la identificación de testigos, el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor. Éste último trabajo fue realizado por los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI.