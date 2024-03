Sin equivalencias, Yacaré XV derrotó a Cobras de Brasil en Asunción

Cobras Brasil Rugby tuvo recién su primera oportunidad a los 45 minutos cuando lo que debería haber sido un seguro try terminó en un knock-on en el momento de apoyar.Hubo distintas acciones que se perdieron por poco hasta el minuto 72 que finalmente rompió el cero cuando de un penal rápido llegó al try el ingresado hooker Henrique Ribeiro.

Antes de ese try, Yacare XV había apoyado otros tres tries y dominó, nuevamente, el partido.Joaquín Lamas abrió el marcador al segundo minuto, seguido por el wing Juan González que aprovechó la fortuna para llegar a su try, y el centro Sebastián Urbieta a los 22 minutos.

El cierre fue con try del local con el grandote Juan José Heiseke ayudando a que su equipo pase la barrera de los 50 puntos. La semana próxima Yacare XV viajará a Montevideo para enfrentar a Peñarol mientras que Cobras Brasil Rugby estará en Glendale, Colorado para enfrentar a los American Raptors en su primer partido como local.

Peñarol ganó en la última jugada

La Pintana recibió el segundo clásico de la fecha, y los uruguayos de Peñarol ganaron por 25 a 23 a los chilenos de Selknam con un try en el minuto 81. El hooker Joaquín Miszka fue quien emergió debajo de un maul que avanzó hacia la gran felicidad de Peñarol Rugby sosteniendo el dominio sobre Selknam Rugby.

Un partido que terminó entretenido entre dos franquicias que se conocen bien – tanto como Selknam y Peñarol como cuando visten la roja de Chile y la Celeste de Uruguay – reservó las emociones para el último cuarto.Con muchos mundialistas en cancha, y con una ruidosa hinchada local, los últimos 20 minutos tuvieron tres tries y el cambio de liderazgo tres veces.

Marcelo Torrealba abrió el marcador con un penal, poco premio para la primera incursión local que parecía sería try pero se perdió con un knock-on en la acción de apoyar.Hubo que esperar otros quince minutos para volver a ver puntos, nuevamente Torrealba sumando de a tres para ponerse 6-0 cerca de la media hora.

A cinco minutos del fin de un primer tiempo chato, afectado por el calor de Santiago, mostró lo mejor de Peñarol Rugby cuando en una jugada perfectamente planificada por la boca del line, el hooker, y luego héroes de la jornada, Joquín Miszka apoyó sobre la bandera izquierda. Desde una posición complicada, Juan Zuccarino puso a su equipo al frente con una gran conversión.

image.png Juan Cruz Strada refrendó sus condiciones ante Cobras de Brasil en la capital paraguaya.

Al regreso del descanso, Zuccarino erró un penal y enseguida Torrealba pudo poner a su equipo al frente con su tercer penal.Al quinto minuto, de un ataque que prometía poco, Zuccarino se filtró por un hueco en la defensa y una carrera de treinta metros cambiando de dirección lo depositó debajo de los postes, facilitando la conversión del apertura Ícaro Amarillo.

Primero desde detrás de mitad de cancha, y luego desde 40 metros, el wing uruguayo Juan Bautista Hontou aportó dos penales muy bien pateados para que Peñarol Rugby se ponga a once puntos con 20 minutos por jugar.Allí pareció despertarse el conjunto local, que atacó con enorme compromiso, generando una tarjeta amarilla del rival.

Del penal, los forwards jugaron con pick and go y el capitán Clemente Saavedra, liderando, aprovechó la diferencia numérica para apoyar el primer try de su equipo, cerrando la brecha a cuatro puntos gracias a la gran conversión del wing Franco Velarde.Hontou no pudo con su tercer penal y desde que se volvió a poner en juego el balón, Selknam atacó con mucha hambre, ganando metros con cada fase.

El ingresado Alfonso Escobar tocó dos veces el balón en los últimos metros para que el primera línea Salvador Lues apoye para poner a su equipo al frente.Velarde aportó la muy importante conversión para ponerse a tres puntos al frente con tres minutos por jugar.El final fue a puro nervio. Selknam no pudo controlar su ansiedad y le dio un penal a Peñarol y un line a cinco metros.

Cuando avanzaba el maul, en la obscuridad de la formación, el balón apareció en manos del jugador de Selknam Joaquín Iriarte para evitar el try.Con el tiempo cumplido, Selknam no pudo controlar su disciplina y volvió a dar un penal. Nuevamente, los uruguayos fueron por el triunfo y se quedaron con todo ya que Miszka apoyó su segundo try, el del muy celebrado triunfo.