Sinner venció a Zverev y avanzó a semifinales del ATP Finals 2025

Jannik Sinner ratificó su mote de candidato al título en las ATP Finals 2025 con una victoria ante el alemán Alexander Zverev y aseguró su lugar en las semis

12 de noviembre 2025 · 19:56hs
El número uno del mundo, Jannik Sinner, ratificó su condición de candidato al título en las ATP Finals 2025 con una victoria contundente ante el alemán Alexander Zverev por 6-4 y 6-3, resultado que le aseguró su clasificación a las semifinales del torneo.

En Turín, el italiano volvió a ofrecer una demostración de solidez, control y autoridad, consolidando un rendimiento que lo coloca como una de las figuras más dominantes del circuito actual.

Desde el comienzo, Sinner impuso un ritmo alto y marcó diferencias desde el servicio, copn una derecha profunda y precisa que le permitió adueñarse de los intercambios largos, mientras que Zverev se mostró errático en los momentos decisivos.

El alemán dispuso de siete oportunidades de quiebre, pero no logró aprovechar ninguna frente a la consistencia del jugador local. En el décimo juego del primer set, el italiano dio el golpe decisivo y cerró el parcial con determinación.

En el segundo set, Zverev intentó reaccionar con una estrategia más agresiva. Mejoró el porcentaje de primeros saques e intentó sostener el ritmo desde el revés, pero Sinner respondió con solvencia cada vez que se vio exigido.

El italiano salvó cuatro bolas de rotura en los primeros juegos y aprovechó la primera oportunidad de quiebre que se le presentó, mostrando la madurez y frialdad que caracterizan su temporada. Con 27 tiros ganadores y apenas 14 errores no forzados, selló un triunfo que refleja su alto nivel competitivo y su confianza en los momentos clave.

El público en Turín acompañó cada punto con fervor, consciente de que presencia el mejor momento de la carrera de Sinner, quien busca cerrar el año en lo más alto del ranking, en una lucha directa con Carlos Alcaraz. Zverev, por su parte, quedó obligado a ganar su último partido para conservar opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Más de las ATP Finals

En el otro encuentro del grupo, Félix Auger-Aliassime logró una importante victoria ante Ben Shelton por 4-6, 7-6(7) y 7-5, en un partido que se extendió por más de dos horas y media.

El canadiense, que había debutado con derrota frente a Sinner, mostró una reacción oportuna en un duelo de alto desgaste físico. Shelton se adelantó con un primer set de gran efectividad al servicio, pero no pudo sostener el nivel ante la recuperación de su rival.

Aliassime igualó el marcador en un segundo set definido por detalles en el tiebreak, donde mantuvo la concentración y cerró el parcial con precisión. En el tercero, ambos jugadores sostuvieron el servicio hasta el tramo final, cuando el canadiense concretó el quiebre que definió el partido.

Con esta victoria, mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar a semifinales, mientras que Shelton, pese a mostrar pasajes de buen tenis, quedó al borde de la eliminación.

