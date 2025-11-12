Uno Santa Fe | Ovación | Meza

Maximiliano Meza fue operado con éxito luego de la lesión sufrida en el Superclásico

Este miércoles, el volante de River Maximiliano Meza fue intervenido quirúrgicamente luego de sufrir en el Superclásico una lesión en su rodilla

12 de noviembre 2025 · 21:51hs
Maxi Meza fue operado este miércoles

Maxi Meza fue operado este miércoles

El mediocampista de River Maximiliano Meza fue operado con éxito este miércoles en el Sanatorio Agote luego de la grave lesión sufrida durante la derrota del pasado domingo por 2-0 frente a Boca en La Bombonera.

Maximiliano Meza fue intervenido quirúrgicamente

El volante de 32 años debió abandonar el terreno de juego de La Bombonera a los 33 minutos del primer tiempo -en su lugar ingresó Matías Galarza Fonda- con fuertes signos de dolor en la rodilla izquierda.

Tras realizarse los estudios médicos correspondientes para determinar el grado de la lesión, se confirmó que el ex Independiente había padecido una avulsión del tendón rotuliano. Ahora, comenzará el proceso de recuperación que, en este tipo de daños, el tiempo aproximado es de 90 días.

Con el marcador todavía 0-0 en el cruce ante el ‘Xeneize’ en el Superclásico, Meza cayó al suelo por un mal movimiento y rápidamente se tomo la rodilla izquierda. Sin moverse, la atención médica ingresó al terreno de juego y retiró al jugador en el carrito.

De esta manera, el centrocampista nacido en Corrientes no podrá disputar el encuentro restante del ‘Millonario’ frente a Vélez en condición de visitante, donde buscarán hacerse con un lugar en la próxima Copa Libertadores y posiblemente se pierda la pretemporada con el resto de sus compañeros por lo que retornaría con la competencia ya comenzada.

Sin dudas las lesiones fueron una auténtica pesadilla para el futbolista durante el 2025. En primer lugar, debió quedar en inactividad por una fractura en su costilla y luego por una tendinitis en el tendón rotuliano de la misma rodilla. Meza recién regresó a la titularidad contra los dirigidos por Claudio Úbeda y nuevamente sufrió una nueva lesión que lo alejará de las canchas por un buen tiempo.

Meza Superclásico River
Noticias relacionadas
argentina podria disputar un amistoso contra francia antes de la finalissima

Argentina podría disputar un amistoso contra Francia antes de la Finalissima

sinner vencio a zverev y avanzo a semifinales del atp finals 2025

Sinner venció a Zverev y avanzó a semifinales del ATP Finals 2025

colon viajo a la rioja sin reyes y espera por lozano para visitar a amancay y fusion riojana

Colón viajó a La Rioja sin Reyes y espera por Lozano para visitar a Amancay y Fusión Riojana

paredes hablo sobre la posibilidad de que dybala llegue a boca

Paredes habló sobre la posibilidad de que Dybala llegue a Boca

Lo último

Maximiliano Meza fue operado con éxito luego de la lesión sufrida en el Superclásico

Maximiliano Meza fue operado con éxito luego de la lesión sufrida en el Superclásico

El presidente de Platense aseguró que Orsi y Gómez no quisieron volver al club

El presidente de Platense aseguró que Orsi y Gómez no quisieron volver al club

Elecciones en Colón: Adrián Marini salió a desmentir a Carlos Trod

Elecciones en Colón: Adrián Marini salió a desmentir a Carlos Trod

Último Momento
Maximiliano Meza fue operado con éxito luego de la lesión sufrida en el Superclásico

Maximiliano Meza fue operado con éxito luego de la lesión sufrida en el Superclásico

El presidente de Platense aseguró que Orsi y Gómez no quisieron volver al club

El presidente de Platense aseguró que Orsi y Gómez no quisieron volver al club

Elecciones en Colón: Adrián Marini salió a desmentir a Carlos Trod

Elecciones en Colón: Adrián Marini salió a desmentir a Carlos Trod

Proponen cambios claves en la ordenanza para aliviar la crisis de taxis y remises en Santa Fe

Proponen cambios claves en la ordenanza para aliviar la crisis de taxis y remises en Santa Fe

Temu y Shein: el desembarco de las plataformas chinas que desafía al comercio santafesino

Temu y Shein: el desembarco de las plataformas chinas que desafía al comercio santafesino

Ovación
La dirigencia de Colón avanza para rescindir dos contratos más

La dirigencia de Colón avanza para rescindir dos contratos más

Colón presentará un balance con superávit pese al cierre de gestión con desajustes

Colón presentará un balance con superávit pese al cierre de gestión con desajustes

Elecciones en Colón: Adrián Marini salió a desmentir a Carlos Trod

Elecciones en Colón: Adrián Marini salió a desmentir a Carlos Trod

Temporelli: El objetivo es dejar a Colón ordenado y previsible para los que vengan

Temporelli: "El objetivo es dejar a Colón ordenado y previsible para los que vengan"

Tomás González rescindió en Arsenal y debe regresar a Unión

Tomás González rescindió en Arsenal y debe regresar a Unión

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.