Maximiliano Meza fue operado con éxito luego de la lesión sufrida en el Superclásico

Este miércoles, el volante de River Maximiliano Meza fue intervenido quirúrgicamente luego de sufrir en el Superclásico una lesión en su rodilla

El mediocampista de River Maximiliano Meza fue operado con éxito este miércoles en el Sanatorio Agote luego de la grave lesión sufrida durante la derrota del pasado domingo por 2-0 frente a Boca en La Bombonera.

El volante de 32 años debió abandonar el terreno de juego de La Bombonera a los 33 minutos del primer tiempo -en su lugar ingresó Matías Galarza Fonda- con fuertes signos de dolor en la rodilla izquierda.

Tras realizarse los estudios médicos correspondientes para determinar el grado de la lesión, se confirmó que el ex Independiente había padecido una avulsión del tendón rotuliano. Ahora, comenzará el proceso de recuperación que, en este tipo de daños, el tiempo aproximado es de 90 días.

Con el marcador todavía 0-0 en el cruce ante el ‘Xeneize’ en el Superclásico, Meza cayó al suelo por un mal movimiento y rápidamente se tomo la rodilla izquierda. Sin moverse, la atención médica ingresó al terreno de juego y retiró al jugador en el carrito.

De esta manera, el centrocampista nacido en Corrientes no podrá disputar el encuentro restante del ‘Millonario’ frente a Vélez en condición de visitante, donde buscarán hacerse con un lugar en la próxima Copa Libertadores y posiblemente se pierda la pretemporada con el resto de sus compañeros por lo que retornaría con la competencia ya comenzada.

Sin dudas las lesiones fueron una auténtica pesadilla para el futbolista durante el 2025. En primer lugar, debió quedar en inactividad por una fractura en su costilla y luego por una tendinitis en el tendón rotuliano de la misma rodilla. Meza recién regresó a la titularidad contra los dirigidos por Claudio Úbeda y nuevamente sufrió una nueva lesión que lo alejará de las canchas por un buen tiempo.