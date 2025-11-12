Tomás González rescindió en Arsenal y debe regresar a Unión

Tomás González rescindió su contrato con Arsenal y deberá volver a Unión, dueño de su pase. ¿Será considerado para el 2026 o quedará libre?

Si bien todavía se está jugando el Reducido, para la mayoría de los equipos de la Primera Nacional la temporada ya terminó y tratan de depurar planteles y ahorrar gastos. Como el caso de Tomás González , que rescindió su contrato con el descendido Arsenal y debe volver a Unión , dueño de su pase.

Si bien el préstamo tenía vigencia hasta diciembre, las partes acordaron finalizar el vínculo antes de tiempo, una práctica que varios clubes de la Primera Nacional comenzaron a implementar tras quedar fuera de competencia.

¿Lo considerarán en Unión para el 2026?

González, de 22 años, disputó 28 partidos en el año, en los que marcó cuatro goles y dio tres asistencias, siendo uno de los jugadores más utilizados por el equipo del Viaducto.

image Arsenal comunicó la rescisión de Tomás González, que debe volver a Unión.

Con su salida confirmada, el atacante deberá regresar a Santa Fe, aunque su futuro no está definido. El delantero tiene contrato vigente con Unión, pero aún resta saber si será tenido en cuenta para la próxima temporada o si volverá a buscar continuidad en otro club.

Vale recordar que González ya salió a préstamo en varias oportunidades (Ferro, Quilmes y Arsenal) y no se descarta que, ante la falta de espacio, pueda quedar con el pase en su poder si las partes llegan a un acuerdo. Por lo pronto, Rayo deberá presentarse nuevamente en Unión, mientras su representante analiza posibles alternativas para 2026.