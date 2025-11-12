El presidente de Platense aseguró que Orsi y Gómez no quisieron volver al club

Sebastián Ordoñez, presidente de Platense, aseguró que pese a la oferta que le realizó, la dupla Orsi-Gómez no mostró intenciones de retornar al Calamar

El presidente de Platense, Sebastián Ordóñez, afirmó que la dupla campeona del último Torneo Apertura con el ´Calamar´, Favio Orsi y Sergio Gómez, “no quisieron volver” al club del municipio bonaerense de Vicente López.

Sin lugar a dudas, lo hecho por Orsi y Gómez en el primer semestre del año quedará en la historia de Platense y del fútbol argentino. Tras haber clasificado en la última fecha de la fase regular y haber eliminado a tres grandes en condición de visitante, Platense fue campeón por primera vez de la Primera División el pasado 1 de junio al vencer 1-0 a Huracán, otro histórico del fútbol albiceleste, en Santiago del Estero.

Tras esta conquista, la dupla de entrenadores renunció al cargo en Platense que contrató a Cristián ´Kily´ González, director técnico que tuvo un pésimo Torneo Clausura donde está anteúltimo y renunció luego de la derrota 3-0 con Independiente hace tres semanas.

En medio de este panorama, el presidente del ´Calamar´ confirmó que intentaron que Orsi-Gómez retornen al club: “Al tomar la decisión junto con ‘Kily’ (González) de cortar el ciclo, Sergio Gómez y Favio Orsi fueron los primeros indicados con los que nos contactamos para que puedan volver al club. Aclarar, no para generar ruido ni nada, son ídolos del club y tienen las puertas abiertas. Platense intentó seducirlos para que puedan volver al club, lamentablemente al día de hoy no se pudo dar”.

“Nos esforzamos para que retornen dos personas que dejaron un gran antecedente y una gran gestión. Su representante (Christian Bragarnik) me trasladó que no era el momento ni estaban convencidos. Tratamos de hacer otros intentos de otros lados, por si tenían ganas de volver y nosotros de corregir y de mejorar lo que se pueda. Nuestro club está por encima de cualquier persona” agregó.

Además, Ordóñez afirmó que su intención es “rever y volver a conciliar errores del pasado” con la dupla pero que no tuvieron “una propuesta sobre la mesa porque nunca dieron la posibilidad de querer volver. Siempre les abrimos las puertas. La oportunidad no la tuvo Sebastián como presidente ni como Platense como club”.

“Se soluciona, se habla y se vuelve a empezar. Si hubiera sido grave no se hubiese salido campeón ni llegado hasta el último día ni nos hubiésemos abrazado. Fueron cuestiones del día a día, como pasa en cualquier lado. No hay mucho para analizar ni para pensar si queremos lo mejor para Platense” añadió.

Por último, el presidente recalcó: “Intenté acercarme a ellos. Intenté ayudar a pulir de nuevo a esta familia. No tuve respuesta directa, los directivos intentaron generar un vínculo directo y no lo tuvieron. Mucho más no podemos hacer, el club tiene que seguir adelante. La primera opción fue y serán Sergio y Favio, no me molesta decirlo. Pero si uno no encuentra respuesta tiene que seguir avanzando”.