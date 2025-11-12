Uno Santa Fe | Colón | Colón

Elecciones en Colón: Adrián Marini salió a desmentir a Carlos Trod

Adrián Chupete Marini salió a aclarar que nunca aceptó el ofrecimiento de Carlos Trod para ser el director deportivo de Colón

12 de noviembre 2025 · 21:39hs
Adrián Marini desmintió a Carlos Trod

Adrián Marini desmintió a Carlos Trod, candidato a presidente por la lista Unidad Colonista.

Se vienen días muy movidos en el mundo Colón, ya que este lunes se presentaron las cinco listas que competirán en las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 30 de noviembre.

De todas maneras, resta que la Junta Electoral termine de oficializar las listas y eso será el jueves 20, dado que ya existen varias impugnaciones en las listas.

Marini salió a desmentir a Trod

Pero más allá de esta cuestiones, este miércoles Adrián Marini salió al cruce de Carlos Trod, candidato a presidente por la lista Unidad Colonista.

Y es que Trod había dado a conocer que Chupete sería el director deportivo, en caso de imponerse en las elecciones. Pero Marini salió a desmentirlo de forma contundente.

En diálogo con Sol Play 91.5, Chupete aseguró: "Carlos Trod se equivocó, uno está dispuesto a trabajar para Colón, pero no es así como dice. Es una falta de respeto para la institución y para mí, me cayó mal lo que vi".

Y agregó: "Estoy tranquilo y trato de mirar las cosas de la mejor manera pero hay cosas que molestan. Se vienen unas elecciones importantes y todos están buscando lo mejor. Le pedí que no publique más flyer con mi imagen".

