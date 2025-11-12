Elecciones en Colón: Adrián Marini salió a desmentir a Carlos Trod

Adrián Chupete Marini salió a aclarar que nunca aceptó el ofrecimiento de Carlos Trod para ser el director deportivo de Colón

Se vienen días muy movidos en el mundo Colón , ya que este lunes se presentaron las cinco listas que competirán en las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 30 de noviembre.

De todas maneras, resta que la Junta Electoral termine de oficializar las listas y eso será el jueves 20, dado que ya existen varias impugnaciones en las listas.

Marini salió a desmentir a Trod

Pero más allá de esta cuestiones, este miércoles Adrián Marini salió al cruce de Carlos Trod, candidato a presidente por la lista Unidad Colonista.

Y es que Trod había dado a conocer que Chupete sería el director deportivo, en caso de imponerse en las elecciones. Pero Marini salió a desmentirlo de forma contundente.

En diálogo con Sol Play 91.5, Chupete aseguró: "Carlos Trod se equivocó, uno está dispuesto a trabajar para Colón, pero no es así como dice. Es una falta de respeto para la institución y para mí, me cayó mal lo que vi".

Y agregó: "Estoy tranquilo y trato de mirar las cosas de la mejor manera pero hay cosas que molestan. Se vienen unas elecciones importantes y todos están buscando lo mejor. Le pedí que no publique más flyer con mi imagen".