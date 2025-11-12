La dirigencia de Colón avanza para rescindir dos contratos más

Tras concretarse la salida de Cristian García, la dirigencia de Colón mantiene charlas con otros nombres del plantel para rescindir contratos. ¿Quiénes?

La dirigencia de Colón trabaja para cerrar nuevas desvinculaciones en el plantel. Con el campeonato ya finalizado desde octubre y en medio del proceso electoral, los esfuerzos se centran en reducir gastos y evitar el pago de los compromisos de diciembre, donde hay aguinaldo.

En los últimos días se reactivaron las negociaciones con varios futbolistas que no continuarán tras la decepcionante temporada. El proceso se había frenado semanas atrás por el atraso salarial, pero ahora la comisión directiva logró avanzar en algunos acuerdos para liberar contratos.

Colón acelera para rescindir más contratos

Los primeros en rescindir fueron Joel Soñora y José Barreto, quienes ya se despidieron del Sabalero. Más recientemente, Cristian García, que apenas disputó dos partidos oficiales, también arregló su salida.

En tanto, las miradas están puestas en Brian Negro y Gonzalo Bettini, dos defensores que no colmaron las expectativas y que podrían seguir el mismo camino en las próximas horas.

Desde el club reconocen que el objetivo es depurar el plantel lo antes posible, para evitar erogaciones innecesarias y facilitar el trabajo de quien asuma la conducción a partir de diciembre. No se descarta que hacia el fin de semana se produzcan más novedades, en una etapa de transición donde cada peso cuenta y el foco está en ordenar la economía antes de iniciar el nuevo proyecto deportivo.