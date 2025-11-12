Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón presentará un balance con superávit pese al cierre de gestión con desajustes

La directiva de Colón ya tiene listo el balance para presentarlo en la Asamblea del próximo 20 de noviembre, con saldo positivo

Ovación

Por Ovación

12 de noviembre 2025 · 15:27hs
Colón presentará un balance con superávit pese al cierre de gestión con desajustes

José Busiemi / UNO Santa Fe

Colón tiene todo listo para presentar el balance el próximo 20 de noviembre. Más allá de los desajustes financieros en este cierre de gestión, donde el oficialismo no presentó listo para las elecciones, por lo que pudo saber UNO Santa Fe, el saldo será con superávit.

Sin embargo, es algo que suele suceder en la mayoría de las instituciones, por lo que el dato relevante estará en cuánto será el pasivo. Desde ya, esta comisión resolvió varios asuntos económicos, pero se estima que que es cuentioso aún.

Saldo positivo para el balance de Colón

Hay varias versiones en torno al superávit, pero tiene nueve dígitos seguro. En este resultado tiene un peso importante la venta de Alan Forneris a Racing, la principal operación que hizo esta gestión y que permitió aliviar las cuentas, pese a las dificultades de caja que se presentaron en la recta final por las cuotas impagas de Platense por la transferencia del 70% de Leonel Picco.

Colón tiene listo su balance.

Este balance corresponde íntegramente a la actual comisión directiva, ya que en la asamblea anterior se había presentado un período mixto que incluía seis meses de la gestión anterior.

Por otro lado, en el plano político, se espera una Asamblea tranquila. A pocos días de las elecciones, que se llevarán a cabo el 30 de noviembre, los candidatos a presidente no participarían del encuentro, lo que anticipa un clima sin sobresaltos en la presentación formal de los números.

De todos modos, el proceso electoral muestra un panorama fragmentado: habrá cinco listas en competencia, lo que refleja que primaron los personalismos y no se logró un acuerdo de unidad. Así, mientras la actual comisión se prepara para rendir cuentas de su gestión económica, el mundo Colón entra en la recta final hacia una elección cargada de nombres y proyectos, pero sin consensos fuertes que unifiquen al sabalerismo.

