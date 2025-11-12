Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón viajó a La Rioja sin Reyes y espera por Lozano para visitar a Amancay y Fusión Riojana

Colón viajó a La Rioja para dos compromisos exigentes de visitante en la Liga Argentina, donde aún no ganó y lo hace con novedades en su plantel

12 de noviembre 2025 · 18:38hs
Colón emprende un nuevo viaje por la Liga Argentina y lo hace con novedades importantes en su plantel. El equipo de Leandro Spies partió rumbo a La Rioja para disputar una doble fecha en la Conferencia Norte, pero lo hizo sin el colombiano Deimar Reyes, quien fue cortado tras un paso fugaz por Santa Fe.

Reyes, que apenas disputó algunos minutos en sus presentaciones, no logró convertir puntos y su aporte estadístico se limitó a dos rebotes y una asistencia, por lo que el cuerpo técnico decidió cortarlo. Su salida se dio con rapidez y ya hay reemplazo confirmado.

Colón espera contar con el nuevo extranjero

En su lugar, Colón incorporó a otro jugador cafetero: Juan José Lozano, un interno de buena talla y presencia física, que ya se entrena con el plantel y aguarda la habilitación para poder debutar oficialmente. El Sabalero visitará este jueves a Amancay y el sábado a Fusión Riojana, con el objetivo de volver a ganar fuera de casa y reafirmar su crecimiento en la competencia.

En ese contexto, Spies confía en que Lozano pueda aportar soluciones en el juego interior, un aspecto que Colón necesita fortalecer para mantener el nivel que mostró en sus últimas presentaciones. Así, mientras Reyes se despide sin dejar huella, Lozano se prepara para iniciar una nueva etapa, en un equipo que busca afianzarse en la Liga Argentina con la mira puesta en la clasificación a los playoffs.

