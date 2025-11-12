Uno Santa Fe | Colón | Colón

Temporelli: "El objetivo es dejar a Colón ordenado y previsible para los que vengan"

Adrián Temporelli contó cómo se encuentra la situación económica y financiera de Colón, y cuál es el gran objetivo en el tramo final de la gestión.

12 de noviembre 2025 · 08:07hs
El tesorero de Colón, Adrián Temporelli, brindó una extensa entrevista en Sol Play 91.5 FM donde abordó el presente financiero del club, la situación de las deudas, la inhibición vigente por el reclamo de Alberto Espínola y los pasos que restan antes del cierre de gestión y las elecciones del próximo 30 de noviembre.

“Siempre jugamos al límite con la finanza del club, y seguimos poniéndole cabeza a eso. Hoy los objetivos son dos: dejar a Colón lo más ordenado y previsible posible, y tratar de levantar la inhibición para que el que venga pueda trabajar sin trabas”, explicó el dirigente.

LEER MÁS: La dirigencia de Colón logró rescindir el contrato con Cristian García

Temporelli confirmó que la asamblea de socios se realizará el 20 de noviembre, donde se presentará el balance del ejercicio, que —según adelantó— será superavitario desde lo económico, aunque con desafíos pendientes en el plano financiero. “Una cosa es el resultado económico y otra la situación financiera, que sigue siendo una pelea diaria. Pero el pasivo ha disminuido considerablemente, más de lo que se redujo el activo, porque se usaron fondos para cancelar deudas”, aclaró.

El tesorero reconoció que aún persisten obligaciones con el plantel profesional, pero destacó los ingresos pendientes por transferencias que podrían regularizar la situación en las próximas semanas. “Platense nos debe dos cuotas por el pase de Leonel Picco y Racing otra por Forneris. Con ese dinero podríamos estar casi al día con los jugadores y muy cerca de cancelar lo de Espínola”, detalló.

Alberto Espínola, el gran objetivo en el cierre de la gestión

Además, reveló que el club mantiene gestiones abiertas para acceder a un crédito o préstamo que permita saldar la inhibición. “Estamos en tratativas por distintas vías, no solo bancarias”, dijo.

LEER MÁS: El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

Por otra parte, confirmó que Colón avanzó en el cobro de derechos de formación FIFA de varios futbolistas y que se regularizó la situación institucional para poder reclamar por nuevos casos. “Hoy el club tiene el balance al día, lo que permite operar dentro del sistema FIFA”, precisó.

Finalmente, Temporelli aseguró que el legado de esta gestión será haber “dejado un club más ordenado, con menos deudas y un panorama claro para la próxima conducción”.

