Sofía Romagnoli, una boxeadora local en franco crecimiento

Sofía Romagnoli.jpg La deportista de nuestra capital junto a sus entrenadores Walter Zóccola y Osvaldo Salami en el Olimboxing. UNO Santa Fe

"Fui siempre de estar jugando con las manos, de ir y venir, miraba mucho una novela que se llamaba Sos mi Hombre, que creo que la pasaban en Telefé, y era de boxeadores. Me gustó, tenía mi mejor amiga que me enseñaba boxeo en mi casa, y un día me decidí. Pasaba por acá por el gimnasio y tomé la decisión de empezar. En realidad, cuando entré acá, dije, hola quiero ser boxeadora, y tuve que venir y entrenar, y meterle pilas. Venía a hacer un boxeo recreativo" comenzó señalando Sofía Romagnoli a UNO Santa Fe.

La boxeadora amateur santafesina indicó que " empecé en 2020, pero fue todo medio cortado por la pandemia. Pero le metimos con todo a partir del 2021, hasta que a finales de ese año se dio el debut. Me acuerdo de que fue acá en Gimnasia y Esgrima, el 26 de noviembre. Estaba muy nerviosa, era la primera vez que competía en algo en toda mi vida. Cuando gané, lloraba y le agradecía a Walter y a Osvaldo, estaba muy emocionada y agradecida".

Romagnoli.jpg Romagnoli tiene once peleas en su historial, con nueve triunfos, una derrota y un empate. UNO Santa Fe

Agregó que "con ese triunfo me motivó a seguir adelante, acá venía otra chica que, dicho sea de paso, no había muchas mujeres boxeando, yo la miraba guantear, era Florencia Ruiz, y dije, quiero ser como ella. Pensaba, el día que yo esté ahí, que me toque pelear, hasta que se dio. El debut fue algo muy lindo, y ahora llevo una importante cantidad de peleas, once, y vamos bien".

- ¿Cuántas peleas llevas hechas?

- Tengo once peleas realizadas. Me fue muy bien, tengo nueve ganas, un empate y una perdida. Me dolió perder, pero sé que no estaba para perder. Solamente que había estado operada del apéndice, hacía menos de un mes, ese día estaba con fiebre y había mucha diferencia de peso. Fue contra Lourdes García de Entre Ríos, ella dio casi 64 kg, y en mi caso di en la balanza 58kg. Fueron como muchas cosas, pero fue una gran rival.

Sofía Romagnoli.jpg Sofía tiene 21 años, viene de ganar en el Roque Otrino, y el sábado 18 peleará en la ciudad de Paraná. UNO Santa Fe

- ¿Cómo te fue en la última pelea?

- Me fue muy bien, fue en Colón, le gané a Joana Angelini, un rival mucho más físico que yo, y más fuerte. Pero estuvo bien, me gustó, quedé conforme con mi desempeño, pude desarrollar todo lo que vengo entrenando todos los días, todo lo que me vienen corrigiendo, por lo que por suerte se me va dando bien en las peleas que llevo realizadas. Me gusta mucho tocar y salir, me gusta prenderme, pero Osvaldo y Walter me corrigen, porque tengo un buen boxeo a distancia, entonces practicamos eso, mantener la distancia.

- ¿Cómo tenés organizados tus entrenamientos?

-Los entrenamientos los hago de lunes a viernes, porque descansamos los sábados y domingos. Me gusta mucho el gimnasio, vengo a hacer primero un poco de fierros, y luego paso a hacer un circuito aeróbico. Por la tarde, que sería un segundo turno, vuelvo a hacer boxeo. Tengo en vista ser profesional, pero me falta todavía, recorrer un poco más, tener más peleas, me gustaría ser parte de los seleccionados, y competir a ese nivel. Me gustaría estar en un juego olímpico, pero si apuntamos a profesional no diría que no.

- ¿El boxeo femenino ha crecido mucho no?

- Sí por supuesto. Cuando me inicié yo no conocía mucho. En realidad, poco y nada. Me fui metiendo en el ambiente, me fui metiendo más y conociendo más. Se fueron sumando más chicas a boxear. Antes acá en el Olimboxing estaba la chica que te dije, Florencia, y nada más. Ahora somos un montón. Soy muy agradecida con las chicas que guanteamos, ahora estoy haciendo de sparring con la Leona Noelia Bustos, que fue con quien crecí mucho, fue el boom digamos. Entrenar con ella me cambió mucho, me tuve que adaptar a entrenar con una campeona. Y eso hizo a mi crecimiento como deportista y como boxeadora.

- ¿Cómo tomaron en tu casa que te inclinaras a hacer boxeo?

- Al principio, mi papá estaba contento, pensando que era entrenamiento de boxeo, aeróbico, recreativo, como parte de hacer un deporte completo. Hasta que en un momento dije que a iba a pelear. Al principio no estaban muy de acuerdo, porque como su nena iba a pelear, pero ahora me reapoyan. Obviamente que todas las peleas sufren, mi mamá, mi abuela, todos. Pero me brindan su apoyo, y están acompañándome siempre. Por suerte, me vieron ganar casi todas las peleas, así que eso también ayuda.