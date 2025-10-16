Sorpresa en el Almaty Open: Luciano Darderi fue eliminado en su debut

El torneo kazajo tuvo una jornada intensa con la sorpresiva eliminación de Luciano Darderi, el gran nivel de Alex Michelsen y la ajustada victoria de Daniil Medvedev

En una nueva jornada del Almaty Open, el torneo que se disputa en Kazajistán dejó varias historias destacadas y un golpe inesperado en los octavos de final: Luciano Darderi, cuarto preclasificado del certamen, quedó eliminado en su debut ante el japonés Shintaro Mochizuki por 6-3 y 6-3.

El ítalo-argentino, número 26 del ranking mundial, se mostró apagado y con escasa reacción frente a un rival que desplegó velocidad, precisión y una gran solidez física. Mochizuki, que alcanzó por primera vez el top 100 del mundo, aprovechó los errores del italiano y selló un triunfo que lo coloca en los cuartos de final del torneo.

El joven japonés inició el duelo con algunos titubeos, pero rápidamente encontró su ritmo ante un Darderi cada vez más errático. En el segundo set, Darderi no logró recomponerse, mostrando dificultades con el servicio y gestos de frustración que reflejaron su impotencia. De esta manera, el nipón cerró un encuentro impecable que lo medirá en la próxima ronda con Alex Michelsen.

El estadounidense, de apenas 20 años, fue una de las notas más altas de la jornada. Michelsen despachó con autoridad a Aleksandar Vukic por 6-3 y 6-2 en menos de una hora, mostrando una versión sólida y confiada.

El número 36 del mundo se lució con su derecha y con su juego de red, dejando sin respuestas a un Vukic que nunca pudo generar peligro.

Daniil Medvedev, por su parte, debió esforzarse más de lo esperado para derrotar al australiano Adam Walton. El ruso ganó por 7-5 y 7-6(0) en un duelo que rozó las dos horas y que tuvo un desarrollo cambiante.

Medvedev mostró chispazos del tenis que lo llevó a la cima del ranking y se clasificó a su duodécimo cuarto de final de la temporada. El moscovita, que viene de alcanzar semifinales en Shanghái, sigue consolidándose como uno de los grandes favoritos en Almaty. Su próximo desafío será ante el húngaro Fabian Marozsan, un rival de juego impredecible y peligroso.

Los resultados de la jornada del Almaty Open

Shintaro Mochizuki a Luciano Darderi: 6-3 y 6-3.

Alex Michelsen a Aleksandar Vukic: 6-3 y 6-2.

Daniil Medvedev a Adam Walton: 7-5 y 7-6(0).

Karén Jachánov - Jan-Lennard Struff.